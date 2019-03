Cenne zwycięstwo Polaków z Austrią w eliminacjach Euro 2020 Krzysztof Piątek napastnik AC Milan został bohaterem reprezentacji Polski w meczu z Austrią. Po pojawieniu się na placu gry w drugiej połowie zdobył jedyną bramkę w rywalizacji w Wiedniu i dał biało-czerwonym bardzo cenne zwycięstwo na początek eliminacji Euro 2020! Od kiedy Jerzy Brzęczek przejął reprezentację Polski po Adamie Nawałce, wszystko nastawione było na eliminacje mistrzostw Europy 2020. Na straty została spisana Liga Narodów, w której biało-czerwoni zaprezentowali się słabo. Osoby związane z reprezentacją podkreślały jednak, że prawdziwy sprawdzian przyjdzie wraz z pierwszym meczem eliminacyjnym. A ten przypadł na rywalizację z Austrią, a więc potencjalnie z najtrudniejszym rywalem Polaków w grupie G. Wielu kadrowiczów mówiło, że do takich spotkań trzeba podejść z ogromnym zaangażowaniem i nie można pozwolić sobie na lekceważenie przeciwnika. Ostrożność w poczynaniach biało-czerwonych widać było w pierwszym kwadransie starcia w Wiedniu. Austria od razu ruszyła do ataków, naciskała naszych zawodników wysokim pressingiem i nie pozwalała wychodzić za linię środkową. Pierwszy groźny strzał oddał Marcel Sabitzer, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym. Na posterunku był jednak nieyawodnz Wojciech Szczęsny, który zdołał sparować piłkę do boku. Polacy bardzo wolno wchodzili w spotkanie. Pierwsze bardziej treściwe ataki zaczęli przeprowadzać po upływie pierwszego kwadransa. Najbliżej bramki było po strzale Kamila Grosickiego z dystansu. Skrzydłowy przymierzył dobrze, ale świetną interwencją popisał się Heinz Lindner wybijając piłkę na rzut rożny. Im bliżej było końca pierwszej połowy, tym przewaga biało-czerwonych rosła. Nie przekładało się to jednak na sytuacje podbramkowe. Najwięcej akcji sunęło prawą stroną, gdzie aktywny był Grosicki. Niczego nie można było odmówić także Piotrowi Zielińskiemu, który brał na siebie ciężar gry w wielu momentach. Wydawało się, że zespół selekcjonera Brzęczka nieco lepiej wejdzie w drugą odsłonę, ale to złudzenie minęło błyskawicznie. Polacy popełnili dwa niepotrzebne faule w okolicach własnego pola karnego. Po obu z nich było groźnie, ale na szczęście dla biało-czerwonych gospodarze nie wykazywali się znakomitą skutecznością. W drugiej połowie uaktywnił się Arnautović. Napastnik reprezentacji Austrii oddał dwa groźne strzały. Jeden z gry, drugi z rzutu wolnego, ale po obu z nich piłka przelatywała obok słupków bramki strzeżonej przez Szczęsnego. Kluczowym momentem okazała się kontuzja Zielińskiego. Zawodnik Napoli w pięćdziesiątej dziewiątej minucie musiał opuścić boisko. W jego miejsce pojawił się Krzysztof Piątek, który dziesięć minut później został bohaterem biało-czerwonych. Po rzucie rożnym doszło do ogromnego zamieszania w polu karnym gospodarzy. Piłka trafiła do Tomasza Kędziory, który uderzył z woleja. Strzał nad siebie podbił Lindner. Wykorzystał to właśnie Piątek pakując piłkę do pustej bramki. Austria natychmiast rzuciła się do odrabiania strat. Ale to zespół znad Wisły mógł strzelić kolejnego gola. Po fantastycznym zagraniu Roberta Lewandowskiego oko w oko z Linderem stanął Piątek. Napastnik AC Milan zmarnował jednak sytuację i posłał piłkę tuż obok słupka. Gospodarze przycisnęli w ostatnich fragmentach spotkania. Jednak o ogromnym szczęściu powinni mówić Polacy, bo mecz mógł zakończyć się remisem. Kapitalnej okazji nie wykorzystał Marc Janko. Po dośrodkowaniu Maximiliana Wobera rosły napastnik uderzył głową z czterech metrów, ale nie trafił w światło bramki. W ostatniej akcji meczu cudowną interwencją popisał się Szczęsny. Polak “wyjął” strzał Alaby, który zmierzał w okienko bramki. Dzięki temu Polacy dopisali sobie bardzo cenne trzy punkty po rywalizacji z Austrią. Austria – Polska 0:1 (0:0) Bramka Krzysztof Piątek 68 Żółte kartki: Dragović, Alaba – Bereszyński Austria: Heinz Lindner – Stefan Lainer, Aleksandar Dragović, Martin Hinteregger, Maximilian Wober – Florian Grillitsch (84. Karim Onisiwo), Julian Baumgartlinger – Valentino Lazaro (81. Marc Janko), Marcel Sabitzer, David Alaba – Marko Arnautović Polska: Wojciech Szczęsny – Tomasz Kędziora, Kamil Glik, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński – Kamil Grosicki (91. Michał Pazdan), Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński (59. Krzysztof Piątek) – Arkadiusz Milik (46. Przemysław Frankowski), Robert Lewandowski W pozostałych meczach polskiej grupy eliminacyjnej Macedonia Północna pokonała Łotwę 3:1 (2:0), a Izrael zremisował ze Słowenią 1:1 (0:0) W tabeli grupy D na czele są dwie drużyny bez porażki Macedonia Północna i Polska. TABELA GRUPY G ELIMINACJI EURO 2020 1. Macedonia Północna 1 3 3-1 2. Polska 1 3 1-0 3. Izrael 1 1 1-1 4. Słowenia 1 1 1-1 5. Austria 1 0 0-1 6. Łotwa 1 0 1-3 W drugiej kolejce, która odbędzie się już w niedzielę, 24 marca Polska podejmie Łotwę. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

