Ceny biletów TTC idą w górę 1 kwietnia Ceny większości biletów TTC wzrosną 1 kwietnia. Dorośli pasażerowie, którzy używają karty Presto, zapłacą o 10 centów więcej za przejazd. Miesięczne bilety będą kosztować o 4,90 dol. więcej, a 12-miesięczne o 4,55 dol. miesięcznie. Ceny miesięcznych biletów uczniowskich i studenckich, oraz biletów dla seniorów wzrosną o 5,70 dol. miesięcznie. Dorośli płacący gotówką zapłacą tyle samo co dotychczas czyli 3,25 dol. za każdy przejazd, a dzieci poniżej 12. roku życia będą nadal jeździć za darmo. Począwszy od niedzieli, TTC likwiduje tygodniowe bilety. Klienci będą musieli zapłacić za każdy przejazd lub kupić bilet miesięczny. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Mikołaj Czarny Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.