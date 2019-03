Co dalej z brexitem? Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i premier Wielkiej Brytanii Theresa May poinformowali w poniedziałek późnym wieczorem w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, że porozumieli się w sprawie prawnych gwarancji dla backstopu, który jest elementem porozumienia dotyczącym brexitu. Wcześniej o zwartym porozumieniu informował David Lidington, druga po premier May osoba w rządzie konserwatystów. – Tego wieczoru w Strasburgu premier (Theresa May) uzyskała prawnie wiążące zmiany, które wzmacniają i poprawiają porozumienie – powiedział Lidington w brytyjskim parlamencie. Juncker poinformował, że “umowa zawiera istotne wyjaśnienia i gwarancje prawne w odniesieniu do umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE i backstopu”. – Wybór jest jasny: albo ta umowa albo brexit może się w ogóle nie zdarzyć. Sprawmy, że wyjście Wielkiej Brytanii z UE będzie uporządkowanym procesem do końca. Jesteśmy to winni historii – powiedział Juncker na wspólnej konferencji z May w poniedziałek wieczorem. Szef KE i premier wielkiej Brytanii nie przedstawili jednak szczegółów porozumienia. May powiedziała, że poniedziałkowa umowa jest dodatkiem do zawartego w listopadzie ubiegłego roku porozumieniu o wyjściu wielkiej Brytanii z UE. – Nie będzie nowych negocjacji – podkreślił z kolei Juncker. Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Joanna Wójcik Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.