Phil Collins w Polsce Phil Collins wystąpi 26 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie na zakończnie trasy koncertowej po Europie “Still not dead yet”. To nie jedyna wielka gwiazda, która pojawi się w Polsce w lecie. Pojawią się też Bon Jovi (12 lipca), Pink (20 lipca) i grupa Metallica (21 sierpnia). Collins rozpocznie swoją europejską trasę koncertową 2 czerwca w Wiedniu i zakończy ją 26 czerwca w Warszawie. W sumie zaplanowanych jest 15 koncertów. Phil Collins zaczął w latach 70 w zespole Genesis , a od 1981 roku występuje solo. Jego najbardziej popularnym albumem jest “Face Value”. Ma na swoim koncie 100 milionów sprzedanych albumów. Collins grał już w Polsce w 2017 roku. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

