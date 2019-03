Cyrulikowe „Inspiracje” – Jerzy Stuhr i Tomasz Tokarczyk spotkają się z widzami „Inspiracje” to cykl spotkań z artystami w Operze Krakowskiej. Przed zbliżającą się premierą „Cyrulika sewilskiego” Gioacchina Rossiniego reżyser spektaklu Jerzy Stuhr i kierownik muzyczny Tomasz Tokarczyk spotkają się z widzami. Rozmowę poprowadzi redaktor Alicja Myśliwiec. Spotkanie odbędzie się na Antresoli w gmachu Opery 11 marca o godz. 17:30. Aby wziąć w nim udział, trzeba odebrać w kasie bezpłatne wejściówki. Uczestnicy będą mogli wylosować także wejściówki na próbę generalną, zaplanowaną na 14 marca o godz. 18:30. Celem „Inspiracji” jest skracanie dystansu dzielącego publiczność i artystów, przybliżanie widzom ich pomysłów, wizji i uchylenie rąbka tajemnicy przygotowań do spektaklu. Cykl wpisujący się w edukacyjną misję teatru jest organizowany niemal od początku funkcjonowania Opery w nowym gmachu. Dotychczas gośćmi „Inspiracji” byli soliści, scenografowie, choreografowie oraz reżyserowie, m.in. Michał Znaniecki, Krzysztof Nazar, Henryk Baranowski, Włodzimierz Nurkowski, Giorgio Madia, Paweł Aigner, Magdalena Łazarkiewicz. Także teraz, gdy wielkimi krokami zbliża się premiera „Cyrulika sewilskiego”, Opera zaprasza do poznania Cyrulikowych „Inspiracji”. „Jest to dzieło żywe, dynamiczne, pomimo licznych repetycji, muzyka się nie nudzi. Na tym właśnie polega fenomen Rossiniego, który używał takich samych technik, co współcześni mu kompozytorzy i stosował harmonię, która nie wykraczała poza epokę. Za wyjątkiem efektu crescenda, którego zdecydowanie nadużywał, jego muzyka jest ciągle aktualna, cieszy nas i bawi.” – mówi Tomasz Tokarczyk. Z kolei Jerzy Stuhr dodaje: „Szukam nowych rozwiązań, a nie powielam stare. W przypadku takiego dzieła, jak «Cyrulik sewilski» możliwości są ograniczone, ale jeśli mi się to uda, widz będzie na nowo oczarowany”. Zdjęcie: Jerzy Stuhr i Tomasz Tokarczyk, fot. Ryszard Kornecki Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

