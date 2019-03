Czarna porzeczka – hit dietetyki

Z cyklu: Zdrowo i stylowo

Kwaśna i wyrazista w smaku czarna porzeczka zaliczana jest do grona najwartościowszych owoców. Choć mała i niepozorna, jest jednym z naturalnych źródeł witamin ważnych dla organizmu. Smrodyńki (tak nazywano porzeczki na Kresach Wschodnich) są jednymi z bogatszych w witaminę C owoców, bo w 100 g znajduje się jej aż 181 mg, a to aż 4 razy więcej niż w pomarańczach. Pod względem zawartości tej witaminy czarne porzeczki ustępują tylko owocom róży (500 mg w 100 g). Garść smrodyniek (100 g.) pokrywa dokładnie 258% dziennego zapotrzebowania na witaminę C.

Owoce te dzięki bogactwu witamin i właściwości zdrowotnych powinny znaleźć się więc na liście dziesięciu najzdrowszych owoców świata. Nie ma ich jednak w rankingach sporządzanych przez amerykańskich naukowców. Dlaczego? Mam na ten temat swoją teorię. Czarna porzeczka jest nieznana w Ameryce Północnej i Południowej. Ot i cała tajemnica. Jeśli komuś uda się spotkać czarną porzeczkę na rynkach owocowo-warzywnych w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych, to cena jest bardzo wysoka.

Rośnie dziko w całej Europie i w Azji Środkowej, a Polska bryluje wśród producentów tej rośliny. Przeczytałam nie tak dawno, że w ciągu kilku lat możemy stracić światowy prymat w produkcji porzeczki przemysłowej, a powodem są niskie ceny skupu owoców oferowane przez przetwórnie i brak długoterminowych kontraktów. Poruszając ten temat, wchodzę na teren polityki, a tego chcę uniknąć, zatem wracam do pochwał i peanów na cześć hitu dietetyki.

Czarna porzeczka jest uznawana za roślinę leczniczą. Zapobiega depresji, sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi, bardziej sprawni intelektualnie, pomaga w walce z chorobą Alzheimera. Sok z czarnych porzeczek wspomaga leczenie migreny, problemów żołądkowo-jelitowych czy ogólnego wyczerpania organizmu. Także znajdujące się w skórce czarnych porzeczek antocyjany to substancje antybakteryjne, które skutecznie zwalczają bakterie E.coli – przyczyny problemów żołądkowych. Współczesna fitoterapia poleca stosowanie czarnych porzeczek pomocniczo przy niedokrwistości, przyzębicy, skazie krwotocznej, zaćmie i złej krzepliwość krwi.

Czarne porzeczki są bogate w mikroelementy takie jak: potas (322 mg), fosfor (59 mg), wapń (55mg), magnez (24 mg). Ponadto są bogatym źródłem antyoksydantów. W owocach czarnej porzeczki występuje spora grupa flawonoidów, które hamują powstawanie w organizmie toksycznych związków prowadzących do chorób nowotworowych oraz spowalniają proces starzenia. Ponadto obniżają one poziom cholesterolu we krwi, poziom cukru we krwi, hamują rozwój miażdżycy naczyń i stabilizują ciśnienie tętnicze. Flawonoidy działają także oczyszczająco, ponieważ mają zdolność tworzenia kompleksów z metalami ciężkimi (kadmem i ołowiem) i w ten sposób ułatwiają usuwanie tych szkodliwych dla organizmu pierwiastków.

W tradycyjnej medycynie ludowej owoce stosowane są przy infekcjach górnych dróg oddechowych, przy anginie, jak również artretyzmie czy reumatyzmie. Okłady z liści czarnej porzeczki stosuje się na krwawiące i trudno gojące się rany. Są także naturalnym lekarstwem na ukąszenia owadów, np. komarów. Wystarczy zgnieść liście czarnej porzeczki i pocierać miejsce ukąszenia. Liście czarnej porzeczki zawierają bowiem fitoncydy, które wykazują działanie bakterio-, wiruso- oraz grzybobójcze, a także garbniki, które działają przeciwzapalnie i ściągająco na skórę. Ponadto w liściach tych owoców można znaleźć flawonoidy, nieznaczne ilości olejku eterycznego, kwasy organiczne oraz witaminę C, które także przyspieszają proces gojenia się niewielkich ran na skórze.

Czarna porzeczka stanowi nieskończone źródło inspiracji dla każdego wielbiciela gotowania. Można ją wykorzystywać zarówno na słodko jak i wytrawnie. Dobrze komponuje się z mięsami, serami, a nawet niektórymi warzywami. Dodatkowym jej atutem jest to, że spożywana razem z mięsem, zwiększa wchłanianie do organizmu żelaza w nim zawartego.

Czarna porzeczka doskonale sprawdza się w najróżniejszych wypiekach – jako składnik ciasta kruchego, nadzienie w cieście francuskim czy dodatek do deserów na zimno. Z tych smakowitych owoców przygotować można orzeźwiający chłodnik, kisiel lub pudding. Mnie najbardziej smakuje nalewka, którą co roku produkuje moja mama. A jeśli chcemy cieszyć się smakiem czarnych porzeczek przez cały rok, warto zrobić owocowe zapasy na zimę. Zamrożone nie stracą cennych witamin, wciąż zachowując dużą ilość wartościowych składników. Oprócz samych owoców, w kuchni można również wykorzystywać liście porzeczek. Zawierają one olejek eteryczny, który używany jako przyprawa może całkowicie odmienić smak dania.

Opracowanie: Bożena Szara