Czas letni – zabierają nam godzinę! Pamiętajmy, że już dzisiaj w nocy – z soboty na niedzielę – o godz. 2.00 posuwamy zegarki o godzinę, co rozpoczyna Daylight Saving Time w Ontario. Pośpimy krócej, będziemy zmęczeni rano przez kilka dni, zanim nasz organizm przywyczai się do tej rożnicy. W Ontario wprowadzono czas letni – Daylight Saving Time w 1908 roku. I jeszcze jedno – do zmiany czasu w Polsce (31 marca) między Toronto a Polską różnica czasu zmniejsza się z 6 do 5 godzin. Pamiętajmy! Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Mikołaj Czarny Search

