Czy eTA gwarantuje wjazd?

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Pytanie: Czy osoba, która była w Kanadzie i wróciła do Polski po wygaśnięciu wizy turystycznej, może wyjechać do Kanady ponownie mając eTA jeszcze na 3 lata – po jakim czasie jest to bezpieczne, aby nie cofnięto z granicy?

Odpowiedź: eTA nie daje gwarancji wpuszczenia do Kanady – jest to tylko i wyłącznie gwarancja wpuszczenia do… samolotu lecącego do Kanady. Kwestia jest, czy przyjezdny zostanie wpuszczony do Kanady przez straże graniczne i jeśli tak, to na jak długo – to zupełnie inna historia zależna od konkretnej sytuacji. Rzeczywiście samo wylądowanie w Kanadzie nie jest jednoznaczne z otrzymaniem pozwolenia na wjazd na teren Kanady i pobyt (mam na myśli pobyt tymczasowy, np. turystyczny).

Teoretycznie osoba, która przebywała w Kanadzie nielegalnie, nie powinna przyjeżdżać do Kanady ponownie, bowiem popełniła przestępstwo przeciwko prawu imigracyjnemu Kanady. Ale czy jest na to dowód? Równie dobrze może nie być żadnego, a wtedy takie osoby mogą teoretycznie nie mieć żadnego problemu i zostaną wpuszczone na kolejną wizytę.

Takie przypadki, jestem przekonana, zdarzają się na porządku dziennym. Ale również są inne przypadki, kiedy osoba ląduje w Kanadzie i jest bardzo zaskoczona, iż Immigration wie wszystko na jej temat: kiedy wyleciała z Kanady, ile przebywała bez wizy, gdzie mieszkała i pracowała, a wtedy kłopoty murowane. Albo może i być tak, że urzędnik nie wie na pewno, ale się domyśla, a to już teoretycznie może wystarczyć, aby mieć powód by nie wydać zgody na wjazd do Kanady.

Natomiast nie ma nigdzie w prawie w Kanady określone, ile czasu trzeba być poza Kanadą, aby ponownie tu przyjechać. Czy znaczy to, że można wyjechać jednego dnia i następnego przylecieć ponownie? Tak, tak właśnie jest, jednakże pozostaje ta druga, najważniejsza kwestia – czy zostanie się wpuszczonym do Kanady.

To już nie ma nic wspólnego z żadną regułą prawną, tylko z indywidualnymi okolicznościami danej osoby, która o ten wjazd do Kanady się stara. Jedni są wpuszczani pomimo częstych podróży, inni są, ale po solidnym przesłuchaniu, a inni są cofani.

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jedna bardzo ważna informacja. W Kanadzie mówi się od bardzo dawna o systemie rejestrowania wyjazdów z Kanady. System ten istnieje praktycznie wszędzie – w USA, w Australii i Nowej Zelandii, w Europie i w Polsce! Do Kanady wejdzie już wkrótce.

Co to oznacza? Na pewno to, że osoby przekraczające termin ważności swojej wizy nie będą w stanie ukryć tego faktu. Na tym właśnie polega system kontroli wyjazdów. Dla zainteresowanych, bardzo wiele można się dowiedzieć ze świeżo opublikowanej Canada Gazette (z 16 marca 2019) pod tym linkiem: http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-03-16/html/reg1-eng.html

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Izabela Kowalewska

licencjonowany konsultant imigracyjny

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.

Od 1 czerwca 2018 moje biuro znajduje się w Mississaudze pod adresem 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario).