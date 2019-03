Dobry występ Hurkacza z Federerem w 1/4 finału w w Indian Wells Hubert Hurkacz na ćwierćfinale zakończył udany dla niego występ w turnieju ATP rangi Masters 1000 na kortach twardych w Indian Wells (pula nagród 8,36 mln dol.). Tenisista z Wrocławia przegrał z rozstawionym z “czwórką” słynnym Szwajcarem Rogerem Federerem 4:6, 4:6. Była to pierwsza konfrontacja tych zawodników. Mieli już jednak okazję wcześniej spotkać się na korcie – w październiku trenowali razem w Szanghaju. 22-letni Hurkacz mimo piątkowej porażki ze starszym o 16 lat byłym liderem światowego rankingu odniósł największy sukces w karierze. We wcześniejszych rundach wyeliminował rozstawionego z numerem 28. Francuza Lucasa Pouille’a, turniejową “szóstkę” Japończyka Kei Nishikoriego (drugi raz w ciągu dwóch tygodni) oraz Kanadyjczyka Denisa Shapovalova (24.). Polak zajmuje najwyższe w karierze 67. miejsce na liście ATP, ale od poniedziałku powinien awansować w okolice czołowej “50”. Federer, zdobywca rekordowych wśród mężczyzn 20 tytułów wielkoszlemowych w singlu, w półfinale zmierzy się z wiceliderem rankingu ATP Hiszpanem Rafaelem Nadalem lub rozstawionym z “12” Rosjaninem Karenem Chaczanowem. Dawid Olejniczak pochwalił Huberta Hurkacza za ostatnie sukcesy oraz podkreślił wagę pojedynku z Rogerem Federerem w ćwierćfinale turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells. “Ten mecz, choć przegrany, da mu dużo więcej niż wiele zwycięstw” – powiedział PAP tenisowy ekspert. To było wyrównane spotkanie, takiego się spodziewałem. Szkoda tych dwóch przełamań. O ile w pierwszy secie Hubert nie miał szans na odłamanie, tak w drugim miał dwa “break pointy”. Na pewno mecz wyrównany, ale zwycięstwo Federera było zasłużone, bez dwóch zdań – ocenił Olejniczak. Zdaniem byłego tenisisty, a obecnie komentatora jednak to pojedynek ze zdobywcą rekordowych wśród mężczyzn 20 tytułów wielkoszlemowych w singlu ma szczególną wartość w perspektywie dalszego wrocławianina. To skromny, pracowity chłopak. Otacza się naprawdę fajnymi ludźmi. Jest pokorny. Taki tenisista, powiedziałbym, rzadko spotykany w dzisiejszych czasach. Myślę, że będziemy mieli z niego pożytek przez najbliższe kilka lub może nawet kilkanaście lat, bo to jest chłopak, który ma poukładane w głowie. Jeżeli nie będzie żadnych problemów zdrowotnych – bo tych nie sposób przewidzieć – to wydaje mi się, że będzie tenisistą powtarzalnym i poniżej pewnego poziomu nie zejdzie. A wierzę, że wykorzysta też maksymalnie swoje możliwości. Mieliśmy wielu perspektywicznych tenisistów, ale żaden z tych wcześniejszych nie był chyba ani aż tak poukładany i nie miał tak prowadzonej kariery jak “Hubi” – podsumował ekspert. Organizatorzy imprezy w Kalifornii podkreślali w zapowiedzi tego spotkania, że Federer to idol z dzieciństwa Polaka. Ten ostatni jednak podszedł bez tremy do meczu z jednym z najbardziej utytułowanych tenisistów w historii. Hubert w przypadku kontaktów z mediami wygląda może na nieśmiałego, trochę wstydliwego, ale jak wychodzi na kort, to nikogo się nie boi. Ma w sobie pokorę i respekt do każdego, ale też wie, że każdego może pokonać i to jest też bardzo dobra cecha. Podejrzewam, że jak wychodził na mecz z Rogerem, to nie myślał o tym, że będzie grał ze swoim idolem. Dziś Szwajcar nie był jego idolem, tylko rywalem – zaznaczył Olejniczak. Jego zdaniem tak chwalona przez niego postawa Hurkacza to efekt kilku czynników. Jego charakter, cechy wyniesione z domu… to różne rzeczy, które składają się na jedną całość. Naprawdę mi imponuje, bo rozwija się harmonijnie. Ten jego rozwój można byłoby uznać za wręcz wzorcowy – ocenił ekspert. Hurkacz już w poprzednim sezonie kilka razy zwrócił na siebie uwagę polskich kibiców, ale w tym wyraźnie się rozpędza. Olejniczak jednak apeluje, by nie nakładać na wrocławianina zbyt dużej presji. Warto też podkreślić, że współpracuje z doskonałym trenerem od przygotowania fizycznego, więc ta baza jest zrobiona. O zmęczenie fizyczne się w jego wypadku nie boję. Wiadomo, są lepsze i gorsze starty, to się każdemu zdarza, ale powtarzalność i długofalowość występów będzie u niego utrzymana – zaznaczył. Spytany, nad czym – według niego – Hurkacz powinien jeszcze najbardziej popracować, wymienił dwa aspekty. Jeszcze więcej pracy w ofensywie, powinien być jeszcze troszkę bardziej agresywny i jeszcze więcej grać przy siatce. To dwa aspekty, które jeszcze może najbardziej poprawić – podsumował Olejniczak. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

