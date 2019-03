Donald Trump: Rosja musi się wynieść z Wenezueli Rosyjscy żołnierze muszą opuścić Wenezuelę – oświadczył prezydent USA Donald Trump. Dodał, że w kwestii tego, w jaki sposób ma się to stać, “wszystkie opcje są otwarte”. Rosja musi się wynieść – powiedział Trump dziennikarzom, przyjmując w Białym Domu żonę przywódcy opozycji wenezuelskiej Juana Guaido, Fabianę Rosales. Zapytany, w jaki sposób ma to się stać, amerykański prezydent odpowiedział: “Zobaczymy. Wszystkie opcje są możliwe”. W minioną sobotę w Wenezueli wylądowały dwa rosyjskie samoloty, które według miejscowych mediów miały przywieźć szefa sztabu rosyjskich wojsk lądowych generała Wasilija Tonkoszkurowa oraz około 100 żołnierzy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

