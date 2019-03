Dzieci będą tarczą i bronią. Kaczyński bierze na sztandary homofobię Idzie kampania wyborcza i PiS znów straszy. Na sobotniej konwencji sięgnął do najniższych środków, wziął na zakładników dzieci. Kaczyński straszył, że opozycja i osoby LGBT+ są groźne dla polskich dzieci. Prawdziwym zagrożeniem dla dzieci jest jednak fatalna opieka zdrowotna i przepełnione szkoły z frustrowanymi nauczycielami. O tym PiS milczy . „Warto gryźć ziemię” – mówił […] „Warto gryźć ziemię” – mówił Jarosław Kaczyński w sobotę w Rzeszowie. „Pomóżcie nam” — apelował do wyborców szef kampanii PiS Tomasz Poręba. Ale najpierw PiS postanowił pomóc sobie sam i wytoczył kolubrynę. Bo żeby wyborcy zagłosowali, trzeba dać im dobre powody. Jak wiadomo nie od dziś, nic nie sprawdza się tak dobrze w mobilizowaniu zwolenników, jak strach. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

