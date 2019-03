Dzieci giną od broni palnej w USA – epidemia! Badanie przeprowadzone przez Schmidt College of Medicine na Florida Atlantic University ujawniło przerażającą prawdę o broni palnej w USA. Liczba dzieci, które zginęły od broni palnej, gwałtownie wzrosła w latach 2013–2017, a naukowcy nazywają to epidemią. W Stanach Zjednoczonych dzieci giną od broni palnej od sześciu do dziewięciu razy częściej niż w innych krajach rozwiniętych. W 2017 r. 144 amerykańskich policjantów i około 1000 amerykańskich żołnierzy zostało zabitych na służbie na całym świecie. W tym samym roku 2462 amerykańskich dzieci zginęło w wyniku postrzeleń. Innymi słowy, w jednym roku z broni palnej zginęło dwa razy więcej dzieci niż policjanców i żołnierzy, czyli ludzi, których zawód jest zdefiniowany przez dobrowolne stawanie na linii ognia . Jak podkreślają obserwatorzy, Stany Zjednoczone nie są w stanie wojny, a mimo to ginie tysiące dzieci rocznie. Ale dzieci w innych rozwiniętych krajach nie odbywają regularnych ćwiczeń na strzelnicy, gdzie tarcze bywają w kształcie człowieka. To nie jest normalne. Zagrożenie życia Amerykanów przemocą z użyciem broni jest większe niż utonięciem, pożarem, pchnięciem nożem, zadławieniem się jedzeniem, katastrofą lotniczą, atakiem zwierząt i klęskami żywiołowymi łącznie. Rząd amerykański próbował spowodować, by Amerykanie uwierzyli, iż terroryści z Bliskiego Wschodu są ogromnym zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa. A jednak szanse na śmierć wskutek przypadkowego strzału – nie morderstwa, nie samobójstwa, ale postrzelenia przez przypadek – są prawie pięć razy większe niż z ręki zagranicznego terrorysty. Można respektować konstytucyjne prawo Amerykanów do posiadania broni, a także wspierać rozsądne przepisy dotyczące broni, ale w kraju, w którym jest tyle broni, co ludzi, ustalenie, jakie powinno się podjąć środki, jest poważnym wyzwaniem, ale nie jest to niemożliwe. Znalezienie rozwiązania naszego problemu z bronią nie jest proste, ale pierwszym krokiem jest przyznanie, że mamy problem, mówią obserwatorzy. Na całym świecie jest więcej krajów, w których ludzie mogą posiadać legalnie broń, a jednak nie ma tam w najmniejszym stopniu powrównywalnego wskaźnika śmiertelności. Oprac. Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.