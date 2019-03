Episkopat: 382 duchownych wykorzystało 625 dzieci. Te liczby mogą być zaniżone 5-7 razy W Niemczech 4,4 proc., w USA 5 proc., a w Polsce 0,8 proc. Według Episkopatu Polski, nasz kraj jest światowym ewenementem. Z przedstawionego opracowania wynika, że od 1990 do 2018 roku sprawcami przestępstw seksualnych było 382 księży i zakonników, czyli ok. 0,8 proc. duchowieństwa. Ta liczba może być wielokrotnie zaniżona. Oko.press wyjaśnia dlaczego. „Wszystkich zgłoszonych przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich (do ukończenia 18 roku życia) we wszystkich diecezjach i zakonach od 1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 2018 r. było 382” – czytamy w opracowaniu, które Konferencja Episkopatu Polski przedstawiła w czwartek 14 marca 2019. Przez „przypadki” autorzy rozumieli osoby duchowne, przy czym zaznaczali, że część z nich to przypadki niepotwierdzone. W ciągu 28 lat, które obejmowała kwerenda, ofiarami przestępstw seksualnych duchownych miało paść 625 małoletnich (w tym 345 poniżej 15. roku życia), chociaż i w tym przypadku autorzy raportu zastrzegają, że część z tej liczby to przypadki niepotwierdzone. Raport przygotował Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, bazując na formularzach przesłanych przez wszystkie 41 diecezji w Polsce oraz zgromadzenia zakonne. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

