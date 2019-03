Episkopat przedstawił dane o pedofilii w polskim Kościele – bez “przepraszam” Od 1 stycznia 1990 roku do 30 czerwca 2018 roku zgłoszenia wykorzystywania seksualnego małoletnich dotyczyły 382 duchownych – poinformowała w czwartek Konferencja Episkopatu Polski. Z przedstawionych danych wynika, że łącznie – we wszystkich, również niepotwierdzonych przypadkach – było 625 ofiar wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. Dane opracował Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego i Centrum Ochrony Dziecka. Opracowanie dotyczące zgłoszeń przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich. Ale ofiary wciąż czekają na “przepraszam” Episkopat poinformował o “382 przypadkach wykorzystywania seksualnego małoletnich”. Jak sprecyzował dyrektor Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego ksiądz Wojciech Sadłoń, “przypadek to osoba duchowna, która mogła być sprawcą względem nie tylko wobec jednej osoby”. Z danych Episkopatu wynika, że łącznie – we wszystkich, również niepotwierdzonych przypadkach – było 625 ofiar wykorzystywania seksualnego małoletnich. Ofiar poniżej 15 lat było 345, a ofiar powyżej 15 lat – 280. Wśród ofiar, we wszystkich zgłoszonych przypadkach, łącznie małoletni płci męskiej stanowili 58,4 procent, a małoletni płci żeńskiej 41,6 procent. Ksiądz Sadłoń, dopytywany o przypadki niepotwierdzone, wyjaśnił: – Zgodnie z danymi uniewinnienie dotyczy 10 procent, więc podając liczbę ofiar, nie odjęliśmy tych niewinnych. Pokazaliśmy te ofiary, które były również w tych przypadkach niepotwierdzonych. Wynika z tego, że chodzi o około 560 potwierdzonych ofiar. W opracowaniu nie uwzględniono jednak przypadków, w których nie udało się określić dokładnej liczby ofiar (w raporcie określonych jako “kilka”). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

