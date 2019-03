eTA i nieuczciwi pośrednicy

Imigracja do Kanady – Changing your world…

Od pewnego czasu, myślę, że od około kilkunastu miesięcy, otrzymuję e-maile i telefony od osób, które podjęły decyzję przyjazdu do Kanady w celach turystycznych. Od osób tych dowiaduję się prawie identycznych historii: że zaczęły szukać biletu lotniczego do Kanady, zaczęły dzwonić po biurach podróży, a stamtąd otrzymały informację o potrzebie posiadania eTA – elektronicznego pozwolenia na podróż do Kanady (które to pozwolenie umożliwia wejście do samolotu lecącego do Kanady). eTA kosztuje 7 dolarów kanadyjskich, czyli mniej więcej 25 złotych. Praktycznie żaden wydatek. W tym samym czasie kandydat na podróżnego do Kanady otrzymuje kolejną informację (np. z biura podróży i np. w Polsce), że biuro to „pomaga w załatwianiu formalności” związanych z eTA. Usługa taka kosztuje ok. 150 albo 200 złotych. Zadowolony kandydat na przyjazd do Kanady zgadza się na usługę i dostaje link. Link jest do strony internetowej tej firmy oferującej „usługę” za 150 czy 200 złotych, po czym trzeba wypełnić kwestionariusz online i wysłać wypełniony do rządu Kanady, po uprzednim zapłaceniu… powyższej kwoty.

Jaki jest problem? Otóż po pierwsze, biura podróży nie mają prawa pobierać opłat za jakiekolwiek pośrednictwo w załatwianiu eTA czy jakichkolwiek innych usług związanych z prawem imigracyjnym Kanady (a eTA to właśnie taka usługa). Po drugie, kwestionariusz na oficjalnej stronie imigracyjnej Kanady jest taki sam i wypełnienie go kosztuje 7 dolarów (ok. 25 złotych, a nie wyśrubowane 150-200 złotych). 125-175 złotych za każdą osobę wypełniającą (samemu) ten kwestionariusz – za „usługę”, która… usługą wcale nie nie jest! Usługa byłaby usługą, jeżeli np. ja wypełniałabym kwestionariusz na eTA. Po pierwsze, mam pozwolenie, rządową licencję uprawniającą mnie do wypełniania każdego podania imigracyjnego, udzielania porad jak takie podania wypełnić oraz pozwalającą mi na pobieranie opłat za moje usługi. Natomiast gdybym zaprosiła Państwa do swojego biura, otworzyła stronę internetową kanadyjskiego Immigration (albo sprytnie przygotowany kewstionariusz na mojej własnej stronie internetowej), po czym powiedziałabym: proszę to wypełnić, a ja idę na kawę, a po 15 minutach wróciłabym i powiedziała – proszę mi zapłacić za… usługę, to by mnie Państwo wyśmiali. I nic dziwnego! Żadnej usługi nie było. Jedyna różnica, że mam licencję.

Dlaczego o tym piszę? Wcale nie dlatego, aby przychodzili Państwo do mojego biura płacąc mi za pośrednictwo przy załatwianiu eTA. Wręcz przeciwnie! Aby zdali sobie Państwo sprawę z tego, że o eTA trzeba wystąpić na oficjalnej stronie imigracyjnej.

Zamiast pisać do mnie takiej treści emaile:

Dzień Dobry. Zwracam się z wielką prośbą o pomoc w uzyskaniu zwrotu części pieniędzy za eTA. W dniu 15 lutego 2019 złożyłam wniosek, aby uzyskać wizę eTA. Nie byłam świadoma tego, że te wnioski załatwia się przez oficjalne i nieoficjalne strony i że ceny eTA mogą być różne. Byłam przekonana, że cena wizy to 7 CAD. Jednakże totalny szok przeżyłam, jak zobaczyłam kwotę, którą pobrano mi z konta – 387,14 zł czyli równowartość 100 USD. Rozumiem, że firmy inne niż rządowe mogą pobierać różne opłaty, ale chyba nie takie, że aż 20-krotnie wyższe! To oszustwo, wyłudzanie pieniędzy i narażanie ludzi na straty. Proszę mi pomóc – gdzie mam złożyć skargę, aby żądać zwrotu pieniędzy. Nie zostawię tego tak, aby naciągać nieświadomych ludzi. Z poważaniem – Anna Nowak

Szczerze mówiąc, nie wiem gdzie się zwrócić, ponieważ nie wiem, gdzie osoba ta się podłączyła, aby wypełnić kwestionariusz na otrzymanie eTA. Ktokolwiek posiada taką „nieoficjalną stronę”, może się znajdować gdziekolwiek na świecie. Szukaj wiatru w polu.

Oto link do oficjalnej strony rządu kanadyjskiego, gdzie z karty kredytowej zostanie pobrane $7 CAD:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-pl.html

