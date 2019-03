Facebook i Instagram – gobalna awaria Masz problemy z Facebookiem, Messengerem i Instagramem? Mają je miliony ludzi na świecie! Przyczyną jest globalna awaria. Firma tłumaczy na Twitterze: “”Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy użytkownicy mają problemy z dostępem do rodziny aplikacji Facebook. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu tak szybko, jak to możliwe”. W sieci zaniepokojeni internauci pod hasztagiem #FacebookDown pytają, co się stało. Jak długo to potrwa – nie wiadomo. Na razie mała przymiarka jak to jest kiedy żyje się bez Facebooka… Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.