Fiasko rozmów w Hanoi – komu wierzyć? Chcieli całkowitego zniesienia sankcji i byli gotowi na głęboką denuklearyzację, ale nie w tych obszarach na których nam zależało. Dlatego zdecydowaliśmy się odejść od stołu – mówił Donlad Trump, tłumacząc, dlaczego szczyt w Hanoi zakończył się fiskiem. Jednak Koreańczycy twierdzą, że było zupełnie inaczej. Z relacji Donalda Trumpa wynika, że podczas rozmów Kim zaoferował likwidację ośrodka badań nuklearnych w Jongbjon w zamian za zniesienie wszystkich nałożonych na jego kraj sankcji. Amerykanie uznali tę ofertę za niedostateczną. Tym bardziej że sankcje miały zostać zniesione natychmiast, a likwidacja Jongbjon miała nastąpić pуźniej. Jednak kilka godzin pуźniej, gdy głos prezydenta USA poszedł w świat swoją konferencję zwołał szef MSZ Korei Płn., Ri Jong Ho. I twardo zaprzeczył słowom prezydenta USA. – Proponowaliśmy częściowe zniesienie sankcji, a nie całkowite. Zaproponowaliśmy Stanom Zjednoczonym wykreślenie tych artykułów sankcji, które wpływają na gospodarkę cywilną oraz życie zwykłych ludzi, z pięciu rezolucji ONZ przyjętych w 2016 i 2017 roku – powiedział północnokoreański minister na konferencji prasowej, która rozpoczęła się około północy czasu lokalnego w Hanoi. Według niego Korea Płn. mogłaby w zamian za zniesienie sankcji „całkowicie i trwale” zlikwidować pod nadzorem USA wszystkie zakłady produkcji materiałуw nuklearnych, w tym uranu i plutonu, w rejonie Jongbjon, swoim największym ośrodku denuklearyzacji. – USA domagały się jednak, by Korea Płn. wykonała „jeszcze jeden krok”, poza likwidacją placówek w Jongbjon – powiedział Ri. Strona północnokoreańska wyraziła również gotowość do permanentnego wstrzymania prób jądrowych i testów rakiet dalekiego zasięgu – podkreślił minister. – Nasza propozycja nigdy się nie zmieni, nawet jeśli w przyszłości USA znów zaproponują negocjacje – zaznaczył. Drugi w historii szczyt przywódców USA i Korei Płn. zakończył się w czwartek wcześniej niż oczekiwano, a po rozmowach nie podpisano porozumienia, co zapowiadał wcześniej Biały Dom. Nałożone na Koreę Północną sankcje pozostaną w mocy. Trump rozmawiał z prezydentem Korei Płd. Mun Dze Inem i premierem Japonii Shinzo Abem przez telefon w czasie podróży powrotnej z Hanoi do Waszyngtonu. Prezydent USA zapoznał Muna i Abego z przebiegiem szczytu. Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Joanna Wójcik Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

