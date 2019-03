Fidesz zawieszony w prawach członka Europejskiej Partii Ludowej Zgromadzenie polityczne Europejskiej Partii Ludowej zdecydowało o zawieszeniu Fideszu w prawach członka frakcji. Oznacza to, że ugrupowanie premiera Węgier Viktora Orbana nie zostało wykluczone z EPL. To łagodniejsze podejście, niż domagali się krytycy jego posunięć. Decyzję podjętą przez zgromadzenie polityczne frakcji przekazał Joseph Daul, przewodniczący EPL. Poinformował, że za zawieszeniem węgierskiej partii głosowało 190 delegatów, a trzech było przeciw. “Zawieszenie powoduje: brak udziału w spotkaniach partii, brak prawa udziału w głosowaniach i brak prawa do zgłaszania kandydatów na stanowiska” – napisał Daul na Twitterze. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

