Gen, który pomaga odzyskać wzrok Podanie do oka ślepej myszy genu kodującego receptor zielonego światła może pozwolić jej odzyskać wzrok w stopniu umożliwiającym sprawne poruszanie się i omijanie przeszkód – piszą ma portalu czasopisma "Nature Communications" naukowcy z University of California w Berkeley. Wyniki badań na zwierzętach są na tyle obiecujące, że autorzy pracy nie wykluczają rozpoczęcia badań klinicznych już w ciągu trzech lat. Ich zdaniem potencjalna terapia mogłaby pomóc osobom, które straciły wzrok w wyniku zwyrodnienia plamki żółtej lub cierpią na wrodzone zwyrodnienie barwnikowe siatkówki.

