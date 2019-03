Gol Milika i efektowne zwycięstwo Napoli w Lidze Europejskiej Arkadiusz Milik zdobył bramkę dla SSC Napoli w wygranym z Red Bull Salzburg 3:0 pierwszym spotkaniu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Europejskiej. Polski napastnik grał do 81. minuty, a do 66. w barwach włoskiej drużyny na boisku przebywał Piotr Zieliński. Milik na listę strzelców wpisał się w 10. minucie, otwierając wynik meczu. Po podaniu Driesa Mertensa znalazł się sam na sam z bramkarzem i bez problemu wykorzystał dogodną okazję. W 18. na 2:0 podwyższył Fabian Ruiz, a wynik samobójczym golem ustalił w drugiej połowie Jerome Onguene. W Zagrzebiu miejscowe Dinamo, z Damianem Kądziorem w składzie, niespodziewanie pokonało Benficę Lizbona 1:0. Jedyną bramkę w 38. minucie zdobył z rzutu karnego Bruno Petkovic. Polski pomocnik na boisku przebywał do 84. minuty. Wyprawa do Londynu nie powidła się natomiast Tomaszowi Kędziorze. Polski obrońca rozegrał cały mecz, a jego Dynamo Kijów przegrało z Chelsea 0:3. Gole zdobyli Pedro, Willian i Callum Hudson-Odoi. Mocno skomplikował sobie sprawę Arsenal Londyn. Już w czwartej minucie wyjazdowego meczu ze Stade Rennes bramkę dla “Kanonierów” strzelił Alex Iwobi, ale ostatecznie angielski klub przegrał we Francji 1:3. Problemy gości zaczęły się tuż przed przerwą. Najpierw drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył Sokratis Papastathopoulos. Chwilę później do remisu doprowadził Benjamin Bourigeaud. W drugiej połowie gospodarze objęli prowadzenie po samobójczym golu Nacho Monreala, a wynik ustalił Ismaila Sarr. Blisko awansu jest Villarreal, który w Rosji wygrał z Zenitem Sankt Petersburg 3:1. Mniej imponujące rezultaty osiągnęły grające u siebie pozostałe hiszpańskie kluby. Valencia pokonała FK Krasnodar 2:1, natomiast Sevilla zremisowała ze Slavią Praga 2:2. Bez bramek zakończyło się tylko spotkanie Eintracht Frankfurt – Inter Mediolan. Rewanże odbędą się za tydzień. Wyniki pierwszych meczów 1/8 finału Ligi Europejskiej:

Eintracht Frankfurt – Inter Mediolan 0:0

Stade Rennes – Arsenal Londyn 3:1 (1:1)

FC Sevilla – Slavia Praga 2:2 (2:2)

Zenit Sankt Petersburg – Villarreal 1:3 (1:1)

Dinamo Zagrzeb – Benfica Lizbona 1:0 (1:0)

Chelsea Londyn – Dynamo Kijów 3:0 (1:0)

Valencia – FK Krasnodar 2:1 (2:0)

SSC Napoli – Red Bull Salzburg 3:0 (2:0) Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz

