Góralski Opłatek – duży sukces Pomimo sporego opadu śniegu i silnego mrozu (przewidywano, że w nocy z soboty na niedzielę, temperatura w Toronto może osiągnąć minus 35 stopni Celciusza), do Sali Związku Narodowego Polskiego na Judson Street w Etobicoke przybyło ponad 200 osób. Gospodarzami wieczoru byli z ramienia Zarządu Głównego Związku Podhalan w Kanadzie, prezeska Agnieszka Zagórska oraz Vice Kapłan Ks. Jan Burczyk, który pobłogosławił opłatek.

Na gości czekała gorąca kolacja oraz smalec, moskole, bryndza, bundz i pyszne desery. Zespoły Harnasie i Mali Harnasie zaprezentowały Jasełka i śpiewanie koled. Po kolacji i Jasełkach do około 50 dzieci przyszedł Święty Mikołaj, po czym przy muzyce goście bawili się do późnych godzin nocnych. Dziękujemy bardzo wszystkim przybyłym, wolontariuszom oraz członkom koła Mississauga za przybycie, pomoc i bycie z nami pomimo snieżycy. 22 stycznia

