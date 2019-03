Gra planszowa “Pierwsza Pomoc” nagrodzona przez Komitet Ochrony Praw Dziecka!

Jury XVII edycji Konkursu „Świat przyjazny dziecku”, organizowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka, przyznało Fundacji WOŚP nagrodę główną za grę planszową „Pierwsza Pomoc”, która została doceniona przez kapitułę konkursu spośród 300 produktów z 65 firm. Patronem honorowym Konkursu jest Jolanta Kwaśniewska.

Główna nagroda i docenienie gry planszowej Pierwsza Pomoc, która porusza tak bardzo ważną tematykę jak zasady pierwszej pomocy, to ważne osiągnięcie. Jesteśmy bardzo dumni z wyróżnienia, które otrzymaliśmy od Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Jest to dodatkowy zastrzyk energii do tworzenia nowych rzeczy.” – komentuje Małgorzata Bochniak, koordynatorka Programu Edukacyjnego “Ratujemy i Uczymy Ratować”.

Konkurs „Świat przyjazny dziecku” to projekt Komitetu Ochrony Praw Dziecka, który powstał 17 lat temu. Jego celem jest pomoc m.in. rodzicom, opiekunom, firmom, w dokonywaniu zakupu zabawek, książek oraz tworzeniu miejsc przyjaznym dzieciom.

“To ogromny rozmach i skala zaufania, jakim darzą nas producenci i dystrybutorzy. Praca naszej kapituły pozwala na pomoc dzieciom, rodzicom i opiekunom w coraz lepszym wyborze książek, zabawek, miejsc dla dzieci. Tegoroczna edycja będzie miała miejsce na przełomie maja/czerwca w równie ciekawym, co do tej pory, prestiżowym miejscu.” – czytamy na stronie KOPD.

Fundacja WOŚP od 2006 roku nieprzerwanie prowadzi Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” , który skierowany jest do klas I-III w szkołach podstawowych. Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.