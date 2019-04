Hamilton najlepszy w Grand Prix Bahrajnu, Kubica ostatni Robert Kubica, startujący w ekipie Williamsa, zajął ostatnie, 16. miejsce w Grand Prix Bahrajnu. Zwyciężył mistrz świata Lewis Hamilton z Mercedesa Grand Prix Bahrajnu wygrał Lewis Hamilton z Mercedesa, choć zdawało się, że po pierwsze zwycięstwo w karierze pędzi Charles Leclerc. Kierowcę Ferrari zatrzymała awaria. Świetnie zaczął Robert Kubica, który w pewnym momencie miał za sobą kilku kierowców. Niestety, bolid Polaka nie wytrzymał tempa. Skończyło się podobnie jak dwa tygodnie temu w Australii. Trzęsienie ziemi i napięcie później tylko rosło. Najpierw spóźnili start Leclerc i Hamilton, a gdzie dwóch się bije, tam korzysta Sebastian Vettel, drugi z kierowców Ferrari. To Niemiec wskoczył na prowadzenie. Drugi był Valtteri Bottas (Mercedes). Dopiero za nimi usadowili się Leclerc i Hamilton. Swoje pięć minut miał Kubica, którego problemy z bolidem są powszechnie znane – jego FW42 jest dramatycznie wolny, zdaniem Polaka nawet wolniejszy od drugiego auta teamu Williams. W dodatku samochód jest nadsterowny. Był ostatni na otwarcie sezonu w Melbourne i ostatni na wszystkich trzech treningach poprzedzających wyścig na torze Sakhir w niedzielę. Można było przecierać oczy ze zdumienia, bo Kubica regularnie przesuwał się w klasyfikacji. Najpierw wyprzedził kolegę z zespołu George’a Russella, za chwilę przymusową wizytę w alei serwisowej zaliczyli Lance Scroll (Racing Point) i Romain Grosjean (Haas). Gdy powrócili na tor, byli za Polakiem. Podobnie jak Carlos Sainz z McLarena. Robiło się obiecująco. Kubica walczył jak lew, ale pary starczyło mu do 24. okrążenia. Wtedy wyprzedził go Russell, Polak spadł na 17. miejsce i z każdym kolejnym kółkiem tracił do Brytyjczyka coraz więcej sekund. Że wyprzedzą go kolejni, było kwestią czasu. Dojechał na ostatnim, szesnastym miejscu. Wyścigu nie ukończyli wspomniani Sainz, Grosjean, ale też obydwaj kierowcy Renault Nico Huelkenberg i Daniel Ricciardo. – Start był udany, ale potem… – wzdychał Polak na mecie. – Mamy dwa różne auta. Moje nie działa tak, jak powinno – żalił się. WYNIKI GRAND PRIX BAHRAJNU 1. Lewis Hamilton Wielka Brytania Mercedes 1:34:21.295 2. Valtteri Bottas Finlandia Mercedes +2.980s 3. Charles Leclerc Monako Ferrari +6.131s 4. Max Verstappen Holandia Red Bull +6.408s 5. Sebastian Vettel Niemcy Ferrari +36.068s 6. Lando Norris Wielka Brytania McLaren +45.754s 7. Kimi Raikkonen Finlandia Alfa Romeo +47.470s 8. Pierre Gasly Francja Red Bull +58.094s 9. Alexander Albon Tajlandia Toro Rosso +62.697s 10. Sergio Perez Meksyk Racing Point +63.696s 11. Antonio Giovinazzi Włochy Alfa Romeo +64.599s 12. Daniił Kwiat Rosja Toro Rosso + 1 okrążenie 13. Kevin Magnussen Dania Haas + 1 okrążenie 14. Lance Stroll Kanada Racing Point + 1 okrążenie 15. George Russell Wielka Brytania ROKiT Williams + 1 okrążenie 16. Robert Kubica Polska ROKiT Williams + 2 okrążenia KLASYFIKACJA GENERALNA MISTRZOSTW ŚWIATA FORMUŁY 1 1. Valtteri Bottas Finlandia Mercedes 44 2. Lewis Hamilton Wielka Brytania Mercedes 43 3. Max Verstappen Holandia Red Bull 27 4. Charles Leclerc Monako Ferrari 26 5. Sebastian Vettel Niemcy Ferrari 22 6. Kimi Raikkonen Finlandia Alfa Romeo 10 7. Lando Norris Wielka Brytania McLaren 8 8. Kevin Magnussen Dania Haas 8 9. Nico Hulkenberg Niemcy Renault 6 10. Pierre Gasly Francja Red Bull 4 Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

