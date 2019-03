“Hańba Biskupia”. Protesty przed siedzibami kurii “Hańba Biskupia” – pod takim hasłem protestowano przed kuriami w całej Polsce. To reakcja na tuszowanie pedofilii w Kościele. Na bramach kurii biskupich pojawiły się pluszowe zabawki. Akcja objęła ponad 20 kurii na terenie Polski: mowa m.in. o Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Wrocławiu, Olsztynie, Krakowie, Poznaniu, Łowiczu, Łomży, Toruniu, Opolu i Warszawie. Organizatorami jest fundacja “Nie lękajcie się”, stowarzyszenie Kongres Świeckości oraz Ogólnopolski Strajk Kobiet. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

