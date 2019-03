Happy Birthday, Toronto! Dzisiaj są 185. urodziny Toronto. Tego dnia w 1834 r. Toronto otrzymało peawa miejskie jako dawne miasto York. W czerwcu roku 1834 populacja Toronto wynosiła 9.252 – w porównaniu do ponad 2,81 miliona osób, które teraz tu mieszkają. Aby uczcić urodziny Mayor John Tory ogłosił środę “City of Toronto Day”. Jeśli chcesz świętować z innymi torontończykami, udaj się na plac przed ratuszem Nathan Phillips Square, gdzie dużo będzie się działo: muzyka na żywo, zajęcia interaktywne, stoiska wielu lokalnych sprzedawców, a także będzie oczywiście jazda na łyżwach! Parada w Dzień Świętego Patryka zakończy się w niedzielę na tym placu i dwie imprezy połączą się w jedną. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

