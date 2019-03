Hubert Hurkacz w ćwierćfinale Indian Wells Forma Huberta Hurkacza rośnie jak na drożdżach. W środę najlepszy polski tenisista pokonał 25. na świecie Denisa Shapovalova 7:6 (7-3), 2:6, 6:3 i awansował do pierwszego w karierze ćwierćfinału turnieju rangi ATP World Tour Masters 1000. W ostatnich tygodniach nazwisko Hurkacza non stop znajduje się w tenisowych trendach. We wtorek po raz drugi w ciągu dwóch tygodni rozprawił się z rywalem z top 10 Keiem Nishikorim. Pokonując Kanadyjczyka z trzeciej dziesiątki, polski tenisista zrobił kolejny milowy krok w swojej karierze, która rozwija się wręcz podręcznikowo. 22-letni Polak zaczynał sezon jako 86. tenisista na świecie, ale robi regularne postępy. Do turnieju w Kalifornii przystępował już jako numer 67 w rankingu. Niezależnie od tego, jak potoczą się jego losy w dalszej części turnieju, w najbliższym notowaniu Hurkacz zaliczy kolejny awans. Znakomicie przygotowany Shapovalov to następny z cennych skalpów Hurkacza w tym roku. Nie tak wysoko notowany jak Nishikori, ale ostatnio będący nawet w lepszej formie niż Japończyk. W drodze do 4. rundy charakterny Kanadyjczyk odprawił z kwitkiem zmorę polskiego tenisisty Marina Cilicia. Hurkacz rozgrywał trzecią trzysetówkę z rzędu, ale jest znakomicie przygotowany fizycznie do turnieju w skąpanej słońcem Kalifornii. Pierwszego seta wygrał po perfekcyjnie rozegranym tie-breaku. W drugim przydarzyła mu się chwila słabości, ale Hurkacz nie zapomniał, jak się wygrywa z czołowymi tenisistami świata. Decydującego seta ustawił sobie przełamaniem w gemie otwarcia. Pokazał wielką dojrzałość, gdy w ósmym gemie wybronił bardzo ważnego breakpointa. Awans do ćwierćfinału przypieczętował jeszcze jednym przełamaniem faworyzowanego Kanadyjczyka. Shapovalov to dla Hurkacza trzeci tenisista z pierwszej trzydziestki, którego odprawił w tym tygodniu. W ćwierćfinale będzie mógł podtrzymać serię – zmierzy się z turniejową czwórką, zwycięzcą stu turniejów rangi ATP Rogerem Federerem. – Wspiera mnie dużo osób w Polsce, ale wiem, że parę osób trzyma też za mnie kciuki tutaj – mówił z zadowoleniem Hurkacz, którego nazwisko zyskuje na popularności wprost proporcjonalnie do jego postępów. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.