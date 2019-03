Imponująca kwota na cele charytatywne Drugi najbogatszy człowiek w Indiach Azim Premji przekazał 7,5 miliarda dolarów (w przeliczeniu to 28,5 miliarda złotych) na cele charytatywne. Jak zauważa CNN, to najprawdopodobniej największa darowizna w historii kraju. Prezes technologicznej firmy Wipro Azim Premji przekazał swojej fundacji charytatywnej udziały o wartości blisko 530 miliardów rupii (7,5 mld dolarów). To nie pierwsza darowizna miliardera. Jak podaje CNN, licząc z najnowszym wsparciem, do tej pory szef giganta ofiarował Azim Premji Fundation w sumie 21 mld dolarów. Według Bloomberg Billionaires Index, fortuna Azima Premjia wynosi obecnie ponad 18 mld dolarów (52 miejsce na liście najbogatszych na świecie). Jak zauważa CNN, miliarder był pierwszym biznesmenem z Indii, który przyłączył się do filantropijnej kampanii Giving Pledge. To zainicjowana przez Warren Buffetta oraz Billa i Melindę Gates akcja, która ma zachęcać bogaczy na całym świecie do przeznaczenia znacznej części swojego majątku na cele charytatywne. Z India Philanthropy Report wynika, że osoby prywatnie w Indiach przekazują na cele charytatywne corocznie około 430 miliardów rupii (6,2 miliarda dolarów). Firma Wipro została założona przez ojca Premji w 1945 roku. Kilkadziesiąt lat później stała się jedną z największych indyjskich informatycznych korporacji, która zatrudnia 160 tysięcy pracowników na całym świecie. Fundacja Azima Premjia koncentruje się na wspieraniu edukacji i prowadzi uniwersytet w Bangalore. Najnowsza darowizna ma pomóc w otwarciu kolejnej uczelni. We wrześniu najbogatszy człowiek świata, szef Amazona Jeff Bezos uruchomił dysponujący dwoma miliardami dolarów fundusz Day One. Inicjatywa ma pomagać osobom bezdomnym. W ramach funduszu ma powstać też sieć przedszkoli dla dzieci z ubogich rodzin. W połowie 2018 roku około 3,4 miliarda dolarów przekazał na cele charytatywne legendarny inwestor Warren Buffett. Darowizna została przekazana w formie akcji holdingu Berkshire Hathaway. Największa część darowizny Buffetta trafiła do fundacji Billa i Melindy Gatesów. Jak podaje Reuters, Buffett od 2006 roku przekazał na cele charytatywne ponad 30,9 miliarda dolarów, w tym około 24,5 miliarda na rzecz Fundacji Gatesa. Poniedziałkowy datek okazał się jednak najwyższym w historii. Dotychczas największą darowizną była ta przekazana w 2017 roku, która wyniosła 3,17 miliarda dolarów. Zgodnie z aktualizowanym na bieżąco Bloomberg Billionaires Index, majątek Buffetta jest wyceniany na 83 miliardy dolarów, co daje mu trzecie miejsce na liście najbogatszych osób na świecie. Na pierwszym miejscu z 151 miliardami dolarów jest szef Amazona Jeff Bezos. Wiceliderem, z majątkiem przekraczającym 95 miliardów dolarów, jest zaś współzałożyciel Microsoftu – Bill Gates. Tuż za podium znalazł się szef Facebooka Mark Zuckerberg, którego majątek jest wyceniany na 82,8 miliarda dolarów. Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Joanna Wójcik Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.