Innowacyjna kanadyjsko-polska inicjatywa edukacyjna

Our Kids to potęga w Kanadzie – nie ma liczącej się na rynku prywatnej szkoły, która nie jest zainteresowana tym, by znaleźć się w wydawanym co roku drukowanym przewodniku “Canada’s Private School Guide” i na witrynie internetowej www.ourkids.net. Prywatna szkoła nie istnieje na rynku jeśli jej tam nie ma. Podobnie jest z programami dla dzieci, tzw. “camps”, kóre pozwalają dzieciom spędzić ciekawie i aktywnie wakacje czy ferie.

Niełatwo dokonać wyboru szkoły czy programu wakacyjnego dla dziecka, przebić się przez labirynt informacji rozproszonych po internecie i w różnych nformatorach. Dlatego firma OUR KIDS stworzyła w Kanadzie kompleksowe kompendium wiedzy – system pomocy, oszczędzający rodzinom czas i wysiłek.

Zaczęło się nie od szkół. W 1997 roku Małgorzata i Andrzej Stawicki (rewelacyjny i nagradzany wieloma prestiżowymi nagrodami fotoreporter, przez lata pracujący dla największego dziennika w Kanadzie “The Toronto Star” – więcej o A. Stawickim) postanowili ułatwić rodzinom poszukiwanie programów wakacyjnych dla dzieci. Ich własne były wtedy jeszcze małe i kiedyś przy stole zapytały dlaczego rodzice zawsze wysyłają je na ten sam program. I stąd zrodził się pomył, aby zobaczyć co jest dostępne, a potem zebrać te informacje w jednym miejscu – w pięknej, ilustrowanej fotografiami publikacji.

W 2017 roku wydali 20. taką doroczną publikację.

Mogą się poszczycić, że pomogli 7,8 milionom rodzin znaleźć wspaniały, niezapomniany “camp” dla ich dzieci.

Rok później, w 1998 roku, Our Kids postanowiła podejść podobnie do sprawy wyboru szkół. Powstał następny przewodnik, który w 2018 roku miał swoje 20. wydanie.

Chodzi o zaprezentowanie rodzicom wachlarza prywatnych szkół, spośród których wybiorą tę najbardziej właściwą dla swoich dzieci (i mowa tu o wszystkich etapach edukacji przed szkołami wyższymi, czyli o żłobkach, przedszkołach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich), oddając im do ręki coroczny drukowany przewodnik, a także stale rozrastającą się witrynę internetową ze wszystkimi informacjami o szkołach, ale także o sposobach ich wyszukiwania i porównywania, kryteriach wyboru, rodzajach placówek edukacyjnych, programach nauczania, plusach i minusach itp, itd. Do tego dochodzą targi (expos) organizowane także co roku w większych miastach Kanady.

Po 20 latach Our Kids to działająca jak w zegarku firma rodzinna – rodzice i ich dwie córki oraz syn.

Our Kids zatrudnia wysokiej klasy specjalistów i utrzymuje bliski kontakt ze szkołami, rodzicami i uczniami, z ekspertami ds. edukacji. Jej misją jest pomoc poszukującym szkoły i ciągłe edukowanie rodziców/opiekunów oraz samych uczniów (tych starszych), aby ich wybory szkół były świadome, ale dzięki Our Kids – znacznie ułatwione.

W 2018 roku ukazała się 20. edycja drukowanego przewodnika.

Te ponad 20 lat pozwoliło na zgromadzenie szerokiego doświadczenia i głębokiej wiedzy oraz ekipy wysokiej klasy profesjonalistów, którzy pracują nad ciągłym udoskonalaniem oferty Our Kids.

2,5 miliona rodzin rocznie przeszukuje tworzoną przez Our Kids witrynę internetową, drukowane przewodniki i inne materiały, aby poznać szkoły, porównać je i dokonać najlepszego wyboru tej właściwej dla swojego dziecka.

Poza szkołami i programami dla dzieci i młodzieży na ferie i wakacje, Our Kids pomaga też znaleźć opcje dla ludzi starszych, poszukujących miejsc na spedzenie spokojnej jesieni życia.

Our Kids w Polsce

Po dwóch dekadach nadszedł moment, kiedy twórcy Our Kids postanowili: TERAZ CZAS NA POLSKĘ, skąd pochodzi rodzina Stawickich. W obliczu systematycznego wzrostu szkolnictwa niepublicznego w Polsce, zapotrzebowanie na takie kompleksowe kompendium wiedzy jest tam szczególnie duże.

Najpierw przeprowadzono badanie i sporządzono pierwszy doroczny “Raport o szkolnictwie prywatnym w Polsce 2018/2019” (do pobrania bezpłatnie na stronie Our Kids).

Wykazał on, że liczba uczniów w Polsce uczęszczających do szkół niepublicznych podwoiła się w ciągu ostatnich 10 lat. Raport o stanie edukacji niepublicznej w Polsce, został stworzony przez Our Kids Media, by dostarczyć wiarygodnych informacji dotyczących trendów i perspektyw w edukacji. Obejmuje on:

Światowe trendy w edukacji

Edukacja w Europie

Polska tygrysem Europy w szkolnictwie niepublicznym Kto wybiera szkoły prywatne Różnice między szkołami publicznymi i niepublicznymi Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne Koszt edukacji



A następnie ruszyla dwujęzyczna witryna –

po polsku:

i po angielsku:

Są na niej dostępne setki artykułów o charakterze poradnikowym. Zawiera także dokładne profile szkół oraz zaawansowaną wyszukiwarkę.

Kolejnym krokiem było wydanie na początku 2019 roku pierwszej edycji dorocznego dwujęzycznego 100-stronicowego bezpłatnego „Przewodnika po szkołach niepublicznych”(do pobrania także online).

Dostępny bezpłatnie w druku i online, jest pełen przydatnych informacji po polsku i angielsku, porad ekspertów.

Nieco miesiąc po publikacji, w Warszawie w pięknej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (BUW) przy ul. Dobrej 56/66 Our Kids organizuje 10 marca

Pierwsze doroczne targi –

EXPO Szkół Niepublicznych

WSTĘP WOLNY

W programie: Spotkania z przedstawicielami i uczniami najlepszych przedszkoli i szkół oraz seminaria na tematy edukacyjne z udziałem ekspertów. Obecna też będzie Lidia Piechota – ExtreMama.

Informacje, tematy seminariów, rejestracja i bezpłatne bilety – https://ourkids.net/pl/expo/

Warto wybrać się w niedzielę w godz. 12.00-17.00 do BUW-u. Najpierw należy pobrać bezpłatne wejściówki TUTAJ.

To dopiero początek, który witany jest z ogromnym zainteresowaniem w Polsce – i przez rodziców oraz młodzież, i przez szkoły. Witryna będzie rosła i zawierala atrakcyjne materiały, także wideo, ukazujące poszczególne szkoły, ich klimat i filozofię. Idea polega na tym aby z czasem, jak w Kanadzie, powstała społeczność dzieląca się doświadczeniami i wiedzą o szkolnictwie niepublicznym w Polsce.

