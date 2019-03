Jadalne (i pyszne) świerszcze w Toronto Jeśli kiedykolwiek chciałeś wiedzieć, jak smakują świerszcze, masz szczęście: te owady pojawią się w menu nowego sklepu, który zostanie otwarty 1 kwietnia. Cookie Martinez z Kolumbii to “królowa” oblewanych czekoladą świerszczy i innych frykasów przyrządzanych z użyciem tych owadów. 1 kwietnia otwiera sklep w dzielnicy Junction. Od kilku lat sprzedaje swoje nietuzinkowe wyroby kulinarne w stoisku w Market 707 (region Dundas i Bathurst) ale obecnie otwiera drugą lokalizację, która zaoferuje więcej kreacji przy użyciu świerszczy, kolumbijskich mrówek, jedwabników i robaków. Nowy sklep mieścić się będzie przy 1565 Dupont, gdzie będzie prowadzić swoją nową działalność gastronomiczną, jednocześnie sprzedając słodycze wykonane na bazie owadów. Cookie mówi, że będzie także organizować comiesięczne degustacje owadowych potraw, a także planuje zorganizować kolumbijskie przyjęcia. Website Cookie Martinez Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

