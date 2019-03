Jaki sprzęt medyczny od Orkiestry trafi do Gdańska dzięki internetowej zbiórce “Zapełnijmy ostatnią puszkę Pana Prezydenta dla WOŚP”? Dzięki internetowej zbiórce „Zapełnijmy ostatnią puszkę Pana Prezydenta dla WOŚP” Orkiestra przekaże gdańskim placówkom medycznym ponad 70 nowoczesnych urządzeń za blisko 16 milionów złotych. Zbiórka była reakcją na tragiczną śmierć Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Zainicjowała ją Patrycja Krzymińska w serwisie Facebook. Środki zebrane w ramach tej zbiórki zostaną w całości przeznaczone na zakup sprzętu dla szpitali pediatrycznych w Gdańsku. Wśród zaplanowanych sprzętów znajdują się między innymi: karetka neonatologiczna

rezonans magnetyczny

system monitorowania pacjenta

głowica echo

materace grzewcze (2 szt.)

pulsoksymetry (5 szt.)

stanowiska do resuscytacji (2 szt.)

materace do fototerapii (2 szt.)

pompy strzykawkowe (6 szt.) dla Hospicjum im. Dudkiewicza w Gdańsku:

wyposażenie medyczne dla Szpitala przy ul. Nowe Ogrody w Gdańsku:

echokardiograf

aparat do znieczulania

pompy objętościowe (10 szt.)

materace przeciwodleżynowe (3 szt.) dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku:

USG premium

cyfrowy RTG jezdny

inkubator ATOM

rezonans magnetyczny dla Szpitala Dziecięcego w Gdańsku:

tomograf komputerowy

system monitorowania pacjentów

pompy strzykawkowe (25 szt.)

pompy objętościowe (5 szt.) dla Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku:dla Hospicjum im. Dudkiewicza w Gdańsku:dla Szpitala przy ul. Nowe Ogrody w Gdańsku:dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku:dla Szpitala Dziecięcego w Gdańsku: W dniu ogłoszenia wyniku zbiórki 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 8 marca br., Fundacja przekazała dla Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku nowoczesną karetkę neonatologiczną. Wartość pojazdu wraz z zabudową wynosi ponad 1 mln złotych. W skład wyposażenia karetki wchodzą: inkubator transportowy Atom IncuArch z bogatym wyposażeniem, lokalizator naczyń krwionośnych AccuVein ze statywem ambulansowym, torba – zestaw pierwszej pomocy oraz plecak reanimacyjny. Pojazd objęty jest 3-letnią gwarancją oraz rocznym ubezpieczeniem. Była to największa zbiórka charytatywna w historii Facebooka w Europie, Bliskim Wschodzie i Afryce. Do zapełniania ostatniej puszki Pana Prezydenta włączyło się ponad 264 tysiące internautów.



– Dzięki wspaniałej społeczności Facebooka „Zapełnijmy ostatnią puszkę Pana Prezydenta dla WOŚP” jest największą zbiórką w historii platformy zorganizowaną w Europie oraz w całym regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka). Jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, jak ludzie z całego świata wspólnie zaangażowali się w tę ważną inicjatywę i tego, jak nasze narzędzia pomogły w mobilizacji tak imponującej energii i dobrej woli dla realizacji szlachetnego celu. Odkąd wprowadziliśmy narzędzia umożliwiające zbieranie pieniędzy na cele charytatywne w 2015 roku ludzie z całego świata zgromadzili za pomocą przycisku „Przekaż datek” na Facebooku ponad miliard dolarów, ponad 20 milionów ludzi utworzyło zbiórkę lub przekazało na nią pieniądze na Facebooku. Ponad milion organizacji non-profit może otrzymywać darowizny za pośrednictwem Facebooka. W pierwszym roku od uruchomienia zbiórek urodzinowych zebrano ponad 300 milionów dolarów na sprawy, które są dla nich ważne w pierwszym roku od uruchomienia urodzinowych zbiórek pieniędzy na Facebooku – powiedział Robert Bednarski, Dyrektor Facebooka na Europę Środkowo-Wschodnią. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

