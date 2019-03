Jan Kochanowski i muzyka renesansu – Część II Z cyklu: Historia Salonu Muzyki i Poezji Na szczęście istnieją tutaj ludzie, których życie kulturalne nie sprowadza się do pikników czy słuchania disco polo. Dowiodło tego zainteresowanie kolejnym spektaklem Salonu Poezji i Muzyki, prezentującym tym razem twórczość Jana Kochanowskiego i muzykę polskiego renesansu. Organizatorzy nie spodziewali się takiego najazdu i zmuszeni byli do pośpiesznego dostawiania krzeseł. Jak się okazuje, wielbicieli wartościowej poezji nie brakuje. Myślę, że ten fakt pozwala wierzyć w sens działań podejmowanych przez Marię Nowotarską, postać, której pracowitość sprawia, iż stała się zgoła instytucją ogniskującą życie artystyczne w Toronto. Aktorka spełnia wiele funkcji jednocześnie. Dokonuje wyboru tekstów, reżyseruje, opracowuje scenografię i wciela się w rozmaite postaci. Tak było i teraz. Sztuka została podzielona na dwie części z prologiem, w którym pojawia się sama inscenizatorka interpretując fragment „Odprawy posłów greckich.” Mocno i surowo, chociaż bez przesadnej emfazy brzmiały rytmicznie wypowiadane słowa o odpowiedzialności moralnej rządzących. Na uwagę zasługuje piękna i przejmująca scena modlitwy rozgrywająca się w kościele. Fosforyzująca biel, w którą są odziane klęczące postacie, nadaje im wymiaru jakiejś niezwykłej tajemniczości, zagadki bytu w obliczu „Wiecznej Myśli”. Gdzieś w oddali dobiegają pieśni chóralne (kompozycje Mikołaja Gomółki). Płomień świecy rzuca refleksy światła na jego zgnębioną twarz. Rozpamiętując śmierć ukochanego dziecka usiłuje pisać ostatni tren. Nieśpiesznym rytmem toczy swoją opowieść, która ma dramatyczne kulminacje w momentach buntu przeciwko prawom tego świata. Głos załamuje się, aby za chwilę nabrać pełnej mocy, a warunkami głosowymi Kolberger dysponuje znakomitymi. W roli Doroty, żony Kochanowskiego, wystąpiła Agata Pilitowska. Wyjątkowo powściągliwa w środkach wyrazu, pogłębiła tym samym tragizm granej postaci. Ciekawie wykreował Gościa – Anioła Poezji, Krzysztof Jasiński. Pojawiając się z zaświatów w sposób wyciszony i roztropny prowadzi dyskurs z Poetą. Dobra literatura tak jak dobra muzyka. Pozostaną na zawsze interesujące, dostarczając za każdym razem świeżych wrażeń, jednakże z całą pewnością nie zwolennikom disco polo. Beata Jankowska, Gazeta, 3-5 kwietnia 1998 To szokujące! Sala wypełniona po brzegi i to na czym? Na Kochanowskim! Nie trudno zauważyć, że pokazanie Kochanowskiego z „Sobótką” i „Trenami” w jednym spektaklu jest przedsięwzięciem karkołomnym. A jednak nie! Sprawa była przemyślana inteligentnie. W sobót- kowe igrce reżyserka wpisała osławione fraszki Kochanowskiego. Druga część jest największym sukcesem Marii Nowotarskiej! Dopisanie do „Treny” – prawdziwe szmaragdy literatury polskiej niejedną łzę już wycisnęły. Gościnny występ Krzysztofa Kolbergera dodał spektaklowi wielkiego blasku. Kompletnie chłodna, pozbawiona jakiejkolwiek prywatnej krwistości interpretacja sprawiła, że słowa poety uderzają jak błyskawice. I obezwładniają. Godna każdej sceny była gra całej trójki – Kolbergera, Pilitowskiej i Krzysztofa Jasińskiego w jednoaktówce Hemara „Ostatni tren”. Wymowa tego utworu jest dramatyczna – Orszulka za poezję Jana Kochanowskiego! Dylemat faustowski, sięgający najgłębszych zakamarków duszy. „Trenów” jednoaktówki Hemara „Ostatni tren” stało się „something”, jak by powiedzieli nasi polonijni rodacy, którzy zapomnieli języka Starego Jana. Ascetyczna scenografia i ascetyczna gra aktorów dopełniła smutnej aury nieszczęsnego ojca. Mocne to było przedstawienie. Agata Pilitowska w prawdziwie vermeerowskiej posturze uzmysłowiła nam, że istniała też matka Orszulki. A Anioł w interpretacji Krzysztofa Jasińskiego jeszcze raz przywołał w pamięci wielkiego człowieka – Mariana Hemara, może w największym jego dziele Jan Kochanowski – Ojciec nieszczęsny – fragmenty, Piotr Manycz Zdjęcia – Maya Foltyn Fragment książki

Beaty Gołembiowskiej

Beata Gołembiowska – pisarka, autorka powieści Żółta sukienka, Malowanki na szkle, Lista Olafa, Droga do Wilenii oraz książek–albumów – W jednej walizce i Teatr bez granic.

