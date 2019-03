JUBILEUSZOWY XXX KAZIUK WILEŃSKI W SZCZECINIE (2019) Tegoroczny jubileuszowy Tydzień Kresowy w Szczecinie zorganizowany został przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia „Świteź” obchodzącego w tym roku swoje 30-lecie. W jego programie znalazło się wiele ciekawych spotkań, wystaw i komcertów. Rozpoczęło go otwarcie wystawy pt. Stanisław Moniuszko – książę muzyki naszej w Książnicy Pomorskiej (26 lutego), występy grupy teatralnej I Liceum Ogólnokształcącego oraz koncert chóru Belcanto – Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 1 stopnia. Trzy dni później (1 marca) w Klubie 13 Muz wystąpiła grupa teatralna I Liceum Ogólnokształcącego z ciekawą składanką poświęconą naszej wspólnej bohaterce Emilii Plater. Tego samego dnia, przed uczestnikami Tygodnia Kresowego oraz obchodzącymi jubileusz 30-lecia członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia „Świteź” wystąpił chór Akademii Morskiej, pod dyrekcją prof. Sylwi Fabiańczyk-Makuch, obchodzący w tym roku swoje 15-lecie. Na tegoroczne uroczystości kaziukowe przyjechał do Szczecina Zespół Pieśni i Tańca „Wilenka” z Wilna. Młodzi artyści uczestniczyli w niedzielnym nabożeństwie w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba Apostoła (3 marca) odprawionym w intencji wszystkich szczecińskich Kresowian. A po nim zaśpiewał kilka okolicznościowych pieśni. Finałem tegorocznego Tygodnia Kresowego były dwa wspaniałe koncerty „Wilenki”- pierwszy w Policach, w Miejskim Ośrodku Kultury (3 marca) oraz w Szczecinie w Teatrze Polskim (4 marca). Zespół wystąpił w Szczecinie już po raz drugi (wcześniej był tu w roku 2016). Młodzi artyści byli gorąco oklaskwani przez szczecińskich kresowiaków. Wielu z nich ma przecież wileńskie korzenie. Średnia ich wieku to 70+. Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej, Polesia – „Świteź”, powstało w roku 1989, skupiając Polaków pochodzących z Kresów Północno-Wschodnich. Jego celem jest m.in. dbałość o zachowanie bogatej historii, literatury i kultury oraz tradycji dawnej Rzeczypospolitej i wreszcie tworzenie więzi pomiędzy Polakami zza wschodniej granicy, a mieszkańcami Szczecina. W tym przedsięwzięciu od lat współpracuje z Książnicą Pomorską, I Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie i grupą teatralną „Leszczyki” z Nowego Warpna oraz chórami: „Collegium Maiorum”, „Hejnał”, „Rapsodia”, „Pomerania Ensemble” czy Akademii Morskiej. W roku 2014 prezydent Szczecina objął honorowym patronatem Tydzień Kresowy, organizowany przez „Świteź”, a w roku 2015 Rada Miasta nadała jej medal „Za zaslugi dla miasta Szczecina” oraz w roku 2016 ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. „Świteź” jest Stowarzyszeniem apolitycznym, skupiającym ludzi o różnych poglądach. Do najważniejszych celów Stowarzyszenia należą ocalenie od zapomnienia kultury kresowej oraz pogłębianie wiedzy o przeszłości i współczesności Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia oraz wiedzy o literaturze, tradycjach i folklorze tych ziem. Podejmuje też działalność i inicjatywy społeczno-kulturalne i kronikarsko-historyczne. Tworzy więzi kulturowe pomiędzy członkami Stowarzyszenia a Polakami zamieszkującymi Wilno, Ziemię Wileńską, Nowogródzką i Polesie. Podejmuje wiele inicjatyw i działań w zakresie zadań edukacyjnych, kulturowych i społecznych. Współpracuje z Książnicą Pomorską, Instytucją Kulturową 13 Muz i teatrami Szczecina. Organizuje wreszcie koncerty pieśni kresowych i występy polskich zespołów artystycznych zapraszanych do Szczecina z Wileńszczyzny takich jak np.: Wilia, Zgoda, Wileńszczyzna czy Solczanie. Nawiązuje w ten sposób więzi kulturowe z Polakami zza wschodniej granicy, co cieszy niezmiernie i członków i sympatyków. Odprawiane jest ponadto corocznie, 4 marca, w szczecińskiej katedrze, uroczyste nabożeństwo w intencji zmarłych i żyjących Kresowian. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w miejskich uroczystościach patriotyczno-rocznicowaych i spotkaniach organizacji pozarządowych „Pod Platanami”, „Świteź” nastawiona jest na współpracę z Polakami na Litwie i Białorusi. Pamaga w trudnych sytuacjach życiowych, prowadzi pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Wspiera polskie szkoły na Litwie. Uczestniczy w zbieraniu lektur i podręczników szkolnych w ramach akcji „Pomoc dla polskich szkół na Wileńszczyźnie”. Prowadzi też działalność międzynarodową na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Dba rówineż o tożsamość i tradycję narodową, pielęgnuje polskość oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej. Leszek Wątróbski Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Leszek Wątróbski Search

