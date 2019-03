Kampania policji w czasie ferii wiosennych Policja w Toronto będzie walczyć z zachowaniami kierowców, o których wiadomo, że stanowią zagrożenie dla pieszych. Właśnie zaczęła się tygodniowa kampania “zerowej tolerancji”. Począwszy od poniedziałku, policja drogowa będzie zatrzymywać i karać kierowców przekraczających dozwoloną prędkość, rozmawiających przez telefon, prowadzących pod wpływem alkoholu i jeżdżących agresywnie – te cztery zachowania policja w Toronto uważa za główne przyczyny kolizji drogowych. Policja rozpoczyna kampanię, mając na uwadze pieszych – szczególnie narażonych na zagrożenie użytkowników dróg, po tym, jak 41 pieszych zginęło przejechanych przez pojazdy w 2018 roku. “Ponad połowa z tych osób miała 55 lat i więcej” – podano w komunikacie. “Wiemy, że zdarzają się kolizje, ludzie popełniają błędy, ale to, co jest całkowicie niedopuszczalne i możliwe do uniknięcia, to kolizje, które powodują poważne obrażenia u ludzi”, powiedział sierżant Brett Moore. “Dlatego jednym z głównych celów kampanii Vision Zero jest zmniejszanie liczby urazów osób szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo użytkowników dróg – pieszych, rowerzystów, motocyklistów w mieście” – powiedział Moore. W ramach kampanii policja chce aktywnie wykorzystywać mediach społecznościowe i partnerów medialnych, aby dostarczać informacji o kampanii. Akcja zakończy się 17 marca. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

