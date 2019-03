Kanada dołączyła do budowy stacji Gateway 28 lutego premier Justin Trudeau ogłosił, że Kanada dołączy jako jeden z partnerów do budowy wokółksiężycowej stacji kosmicznej Gateway. Kanada zadeklarowała przeznaczyć kwotę 1,5 miliarda USD na projekt w ciągu kolejnych 24 lat. Kanadyjski wkład w program lotów załogowych przede wszystkim dotyczy robotyki kosmicznej. Na potrzeby programu amerykańskich wahadłowców Kanada dostarczyła robotycznego ramienia SRMS (Shuttle Remote Manipulator System, znanego również jako Canadarm). Źródło: kosmonauta.net WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

