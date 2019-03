Kanada też nie pozwala na loty Boeingów 737 MAX 8 Kolejne kraje, w tym Kanada, zdecydowały uziemić samoloty Boeing 737 MAX 8 – takie sam jak samolot, który rozbił się w niedzielę w Etiopii zabijając 157 osób na pokładzie. Była to druga w ciągu zaledwie pięciu miesięcy katastrofa tego modelu samolotu – poprzedni rozbił się w Indonezji pod koniec października 2018 r.. W poniedziałek taką decyzję podjęły Chiny i Indonezjia. Te kraje jako pierwsze tymczasowo uziemiły samoloty Boeing 737 MAX 8. We wtorek w ślad za nimi poszło kilkanaście państw pozaeuropejskich i kilka europejskich, w tym Polska. Następnie Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego UE (EASA) zamknęła całą przestrzeń powietrzną Unii dla tego modelu Boeinga. Kanada wahała się do środy, kiedy zdecydowano na zawieszenie lotów Boeingów 737 MAX. Tego samego dnia taką samą decyzję podjęły Hongkong, Indie, Kazachstan, Kosowo, Kuwejt, Liban, Irak, Gruzja, Makau, Nigeria, Nowa Zelandia, Tajlandia i Ukraina. Ostatnim krajem były USA, kiedy prezydent USA Donald Trump ostatecznie zarządził uziemienie wszystkich samolotów Boeing 737 MAX 8 i MAX 9. Boeing przeżywa poważny kryzys wizerunkowy, a decyzja prezydenta USA byla dla firmy potężnym ciosem. Jednakże najbardziej dokuczliwa spośród ogłoszonych w środę decyzji była decyzja rządu Kanady. W liniach Air Canada i WestJet Airlines lata 37 Boeingów 737 MAX – ok. 10% wszystkich latających na świecie. Boeingi 737 MAX 8 są używane w ruchu pasażerskim od niecałych dwóch lat. Firma Boeing dostarczyła światowym przewoźnikom 370 samolotów 737 MAX 8 i 737 MAX 9 i ma zamówienia na ok. 5000 następnych.



