Kanadyjski idol milionów Justin Bieber zawiesza karierę. Dlaczego? Justin Bieber ma dopiero 25 lata, a osiągnął w show-biznesie sukces, którym można by obdzielić dziesiątki innych artystów. Sprzedał ponad 150 milionów płyt, ma armię fanów, którzy od słów ‘Bieber’ i ‘Believer’ (wyznawca) nazywają się “Beliebers”. Magazyn ‘Forbes’ trzykrotnie umieszczał go na liście najbardziej wpływowych celebrytów na świecie. Na Twitterze śledzi go ponad 100 milionów osób, podobnie jest z Instagramem. Teraz po raz kolejny zapowiada zawieszenie kariery. DLACZEGO? Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.