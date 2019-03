Kanadyjskie kłopoty z rzepakiem Chiny zablokowały kolejna kanadyjską firmę eksportującą rzepak. Amerykańskie media twierdzą, ze to “zemsta” za zatrzymanie w Vancouver wiceprezes koncernu Huawei. Chińskie władze celne wprowadziły zakaz importu rzepaku firmy Viterra, twierdząc, że wykryli w ich rzepaku zanieczyszczenia. Wcześniej Chiny przestały przyjmować dostawy rzepaku z Richardson International. Kanada eksportuje do Chin około 40 procent całej produkcji nasion, oleju i mączki z rzepaku, który rocznie jest wart 2,7 mld dolarów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

