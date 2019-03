Kardynał Pell skazany na sześć lat więzienia za pedofilię Australijski kardynał George Pell został skazany przez sąd w Melbourne na sześć lat więzienia za czyny pedofilii wobec dwóch 13-letnich chłopców. To najwyższy w historii Kościoła rzymskokatolickiego dostojnik skazany w procesie karnym za tego rodzaju czyny. Proces dotyczył czynów pedofilskich popełnionych według aktu oskarżenia w 1996 roku w katedrze w Melbourne. Jedna z ofiar nie żyje od 2014 roku; mężczyzna zmarł w wyniku przedawkowania narkotyków. 77-letni kardynał Pell przebywa w areszcie od 27 lutego. Za popełnione czyny groziła mu kara do 50 lat więzienia. Emerytowany metropolita Melbourne i Sydney to do niedawna wpływowy dostojnik Watykanu, były prefekt Sekretariatu ds. Ekonomii i były doradca papieża Franciszka. Od początku procesu utrzymuje, że jest niewinny. Jego apelacja ma zostać rozpatrzona w czerwcu. W długiej, transmitowanej przez australijską telewizję na cały świat przemowie skierowanej do kardynała sędzia Peter Kidd w nadzwyczaj stanowczy sposób potępił jego czyny i mówił o cierpieniu ofiar oraz krzywdzie, jaka została im wyrządzona. Zwrócił też uwagę na to, że proces ten był wydarzeniem wyjątkowym, a powaga czynów pedofilii – ogromna. Ponadto przyznał, że ma świadomość tego, iż hierarcha jest w złym stanie zdrowia i wymaga opieki kardiologicznej. Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Joanna Wójcik Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

