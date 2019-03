Kim jest napastnik, który pchnął nożem księdza przy ołtarzu w Montrealu? Podano imię i nazwisko mężczyzny, który rzucił się z nożem na księdza podczas mszy w Oratorium św. Józefa w Montrealu w piątek rano. Sprawca mieszka w Montrealu, nazywa się Vlad Cristian Eremia i ma 26 lat. Pojawił się za pomocą łącza wideo w sądzie w sobotę i został oskarżony o usiłowanie zabójstwa i napaść z użyciem broni. Prokuratorzy zlecili poddanie sprawcy badaniu mającemu na celu przeprowadzenie oceny psychospołecznej przed rozprawą o zwolnienie za kaucją, które jest obecnie zaplanowane na poniedziałek. Eremia pozostanie w areszcie przynajmniej do tego czasu. Prokurator Geneviève Bélanger powiedziała, że ​​poprosiła o ocenę psychospołeczną, aby poznać stan psychiczny podejrzanego. Ksiądz, 77-letni ojciec Claude Grou, doznał drobnych obrażeń i został wypisany ze szpitala w piątek wieczorem. W oświadczeniu wydanym w sobotę po południu Grou powiedział, że nie żywi „urazy” wobec oskarżonego. „Mam nadzieję, że ma całe wsparcie, jakiego potrzebuje i że znajdzie spokój. Jestem przekonany, że nie miał wobec mnie żadnej osobistej niechęci, ale że działał zgodnie z własnymi przekonaniami” – powiedział Grou. Podziękował za wszystkie otrzymane wyrazy wsparcia, które „ogrzewają moje serce i pozwalają mi spokojnie kontemplować te trudne chwile”. Céline Barbeau, rzeczniczka Oratorium św. Józefa, powiedziała, że Grou weźmie kilka dni wolnego.„Potrzebuje kilku dni”, powiedziała. „Jest w bardzo dobrym stanie psychicznym. I chce wrócić do pracy. Musimy go powstrzymać”. Philip Barrett, który uczestniczył w piątkowej mszy poranku wraz z około 60 innymi osobami, powiedział, że kapłan był za ołtarzem, przygotowując się do głoszenia Ewangelii, kiedy wysoki mężczyzna wstał z jednej z ławek i ruszył do przodu. Podejrzany został szybko przewrócony na podłogę przez ochroniarzy. Wkrótce potem policja wyprowadziła napastnika i zabrała go do aresztu. Barbeau powiedziała, że zaraz po ataku 77-latek nie zdawał sobie sprawy, że został ranny.

– Właściwie to nie czuł żadnego bólu. Powiedziała, że był prawdopodobnie tak zszokowany, że nie zdawał sobie sprawy, że został pchnięty nożem. „Dopiero po tym, jak zdjął ubranie, zobaczył, że krwawi.” Barbeau poinformowała, że policja montrealska zaproponowała, iż ​​przez kilka dni zwiększy liczbę patroli w Oratorium i jego okolicach. Policja nie zna jeszcze motywu ataku, ale brak dowodów sugerujących, że podejrzany był powiązany z jakąkolwiek grupą. O ataku i WIDEO Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.