Klementinum w Pradze – jedna z najpiękniejszych bibliotek na świecie Klementinum to barokowy budynek znajdujący się na Starym Mieście w Pradze, w pobliżu Mostu Karola. W XVI wieku był siedzibą dawnego kolegium jezuickiego. Po likwidacji zakonu w XVIII wieku, z czasem Klementinum przekształciło się w czeską Bibliotekę Narodową. Obecnie jest jedną z najstarszych bibliotek na terenie Czech. Jej zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów. Uważana jest za jedną z najpiękniejszych bibliotek na świecie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

