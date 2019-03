„Kler” przy tym to nic. Film Sekielskiego obnaży prawdę o polskim Kościele 11 maja swoją premierę będzie mieć film Tomasza Sekielskiego „Tylko nie mów nikomu”. Dokumentalny obraz o pedofilii w polskim kościele został nakręcony dzięki wsparciu internautów, którzy wpłacali dobrowolne datki na ten cel. Zebrano 450 tys. zł. Prace nad filmem trwają od ponad roku. Tomasz Sekielski wraz ze swoim bratem ponad rok temu zaczęli pracę nad wspólnym filmem. To produkcja, w której dziennikarz skupia się na ujawnieniu zjawiska pedofilii w polskim Kościele. Dokument powstał we współpracy z internautami. To dzięki nim i ich dobroczynnym wpłatom pieniędzy poprzez platformę Patronite.pl, udało się zebrać 450 tysięcy złotych, za które zrealizowano obraz. 12 marca Sekielski opublikował, na swoim oficjalnym profilu na Facebooku, pierwszy zwiastun filmu, a także podał jego tytuł i datę premiery. „Tylko nie mów nikomu” będzie miał swoją premierę 11 maja. Jak podają Wirtualnemedia.pl produkcję będzie można obejrzeć za darmo na kanale Sekielskiego na YouTube. Dziennikarz planuje też zorganizować specjalny, zamknięty pokaz dla ofiar księży pedofilów. źródło – onet.pl WIĘCEJ Dofinansuj film SEKIELSKIEGO: https://patronite.pl/sekielski FB: https://www.facebook.com/Sekielski/ Świetna wiadomość – tu można obejrzeć “Kler”! Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

