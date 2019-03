Koncert finałowy i laureaci II Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Antoniny Campi z Miklaszewiczów Arie z najbardziej znanych oper świata oraz dzieł Stanisława Moniuszki zabrzmiały podczas finału II Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Antoniny Campi z Miklaszewiczów, który odbył się w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w piątek 8 marca. Finalistom towarzyszyła Orkiestra Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją maestro José Marii Florêncio, która zagrała również uwerturę i mazur z „Halki”, a także uwerturę do opery „Rusłan i Ludmiła” Michała Glinki. Przedstawiamy laureatów drugiej edycji Konkursu: I nagroda – Paweł Trojak (Polska) II nagroda – Natalia Rubiś (Polska) III nagroda – Magdalena Wachowska (Polska) Nagroda za najlepsze wykonanie pieśni przyznana została Viktorii Melnyk (Ukraina). Nagrodę specjalną Dyrektora Państwowej Opery Węgierskiej otrzymał: Paweł Trojak, który zaproszony zostanie do wykonania wybranej partii w budapesztańskiej operze. Nagrodę specjalną Dyrektora Muzycznego Festiwalu Operowego w Paryżu otrzymał Paweł Trojak, a Nagrodę specjalną TACT International Art Management – również Paweł Trojak. Gratulujemy serdecznie wszystkim laureatom i finalistom, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za obecność i zaufanie. Na III Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Antoniny Campi z Miklaszewiczów zapraszamy za dwa lata. Fot. Przemysław Gąbka This slideshow requires JavaScript. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

