Koniec tabu – trzeba mówić o przemocy w rodzinie "Weronika Rosati i pan doktor. Historia z warszawskiego apartamentu" Weronika Rosati opowiedziała publicznie o swoim rozstaniu z partnerem, znanym lekarzem, ojcem jej dziecka, o samotnym macierzyństwie i podwójnych standardach w ocenie kobiet i mężczyzn. W mediach społecznościowych rozgorzał spór i popłynęła fala hejtu. Normy moralne mają charakter genderowy. Jak mężczyzna zabija na wojnie innych mężczyzn, to należy mu się chwała, jak kobieta dokonuje aborcji, bo musi, to jest potępiana jako morderczyni. Jak kobieta ma kochanków, to jest rozpustnicą, jak mężczyzna ma kochanki, to znaczy, że jest wart grzechu. Jak kobieta się rozwodzi i zostawia mężczyznę z dzieckiem, to jest skandal, jak rozwodzi się mężczyzna, to „widocznie nie układało mu się z żoną"… WIĘCEJ Masz swoją historę przemocy, która może kogoś czegoś nauczyć? Zgłoś się do nas, posłuchamy i porozmawiamy redakcja@gazetagazeta.com.

