Kraft zdeklasował rywali w Lillehammer. Stoch blisko podium Półtora punktu zabrakło liderowi reprezentacji Polski, aby zająć trzecie miejsce we wtorkowym konkursie na Lysgaardsbakken. W Lillehammer Kamil Stoch był czwarty. Drugą część Raw Air 2019 wygrał w kapitalnym stylu Austriak Stefan Kraft. Drugie miejsce zajął lider klasyfikacji generalnej tego cyklu Robert Johansson z Norwegii. Na podium znalazł się także Japończyk Ryoyu Kobayashi. To była druga odsłona tegorocznego Raw Air. Cykl rozpoczął się w piątek w Oslo. Po trzech dniach rywalizacji w norweskiej stolicy skoczkowie przenieśli się do oddalonego o niespełna 200 kilometrów na północ Lillehammer. Tam w poniedziałek zmagania na olimpijskim obiekcie Lysgaardsbakken rozpoczęły się od prologu, który był jednocześnie kwalifikacjami do konkursu głównego. Stoch bardzo dobry, ale w serii próbnej Świetnie zaprezentowali się bracia Kobayashi. Ryou, zdobywca Kryształowej Kuli w tym sezonie, był drugi. Najlepiej pokazał się starszy od niego Junshiro. Z Polaków najkorzystniej zaprezentował się Kamil Stoch. Wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata był tego dnia ósmy. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej całej imprezy utrzymał reprezentant gospodarzy Robert Johansson. W serii próbnej przed wtorkowym konkursem znakomicie pokazał się Stoch. Dziesiąty zawodnik tej edycji Raw Air uzyskał 130 metrów. To dawało nadzieję, że w rywalizacji głównej będzie równie dobrze. Trzykrotny mistrz olimpijski skakał w pierwszej serii jako ostatni z Polaków i miał taką samą odległość, jak kilkadziesiąt minut wcześniej. Zajmował jednak dopiero ósmą pozycję. Kubacki ładnie rozpoczął świętowanie Ale po kolei. W pierwszej części rywalizacji pięciu zobaczyliśmy pięciu Biało-Czerwonych. Pierwszy z nich Stefan Hula skoczył 126, a drugi Jakub Wolny – 124,5 metra. Dość długo obaj musieli czekać na kwalifikację do serii finałowej. Ostatecznie sklasyfikowano ich na półmetku na 28. i 27. pozycji. Pod koniec stawki zobaczyliśmy jak zwykle trzech naszych reprezentantów. Piotr Żyła zaliczył tylko 120,5 metra i nie awansował do drugiej części zmagań. W dniu 29. urodzin bardzo dobrze zaprezentował się Dawid Kubacki. Mistrz świata z normalnego obiektu z Seefeld wylądował na 133. metrze. To dało mu trzecie miejsce. Potem skakał wspomniany wcześniej Stoch. Liderem po pierwszej rundzie był Stefan Kraft, a drugą lokatę zajmował Johansson. W drugiej serii od początku wiało zdecydowanie mocniej niż wcześniej. To sprawiło, że niewielu poprawiło wyniki z pierwszego skoku. To nie udało się Huli, który uzyskał 122,5 metra (24. miejsce), ale pomogło innym Polakom. Wolny doleciał do 129. metra (21.), a Stoch aż do 137. metra. Zawodnik z Zębu skoczył przepięknie technicznie i dostał od norweskiego sędziego maksymalną, 20-punktową ocenę. Ostatecznie dało mu to czwarte miejsce. Trzeciej lokaty nie utrzymał Kubacki, który po próbie na 126,5 metra był ósmy. Wygrał w wielkim stylu Kraft. Austriak skoczył 141 metrów, a więc jeszcze dwa więcej niż w pierwszej próbie. Drugie miejsce utrzymał Johansson, a na najniższym stopniu podium stanął Ryoyu Kobayashi. Azjata awansował z szóstej lokaty i miał zaledwie 1,5 punktu przewagi nad Stochem. W klasyfikacji generalnej Raw Air Kraft traci do Johanssona już tylko niespełna 13 punktów. Trzeci, Ryoyu Kobayashi, ma o 28,9 punktów mniej niż prowadzący Norweg. Do końca cyklu zostało jeszcze osiem skoków. Kolejna odsłona Raw Air 2019 już w środę. O godzinie 17 WYNIKI KONKURSU W LILLEHAMMER: 1. Stefan Kraft (Austria) 285,7 (139/141) 2. Robert Johansson (Norwegia) 273,3 (135/138,5) 3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 261,7 (130/137) 4. Kamil Stoch (Polska) 260,2 (127/130,5) 5. Johann Andre Forfang (Norwegia) 254,1 (124,5/138,5) 6. Junshiro Kobayashi (Japonia) 249,1 (138/127,5) 7. Domen Prevc (Słowenia) 247,9 (135/132,5) 8. Dawid Kubacki (Polska) 243,5 (133/126,5) 9. Philipp Aschenwald (Austria) 243,1 (138,5/130,5) 10. Killian Peier (Szwajcaria) 242,4 (133/128) … 21. Jakub Wolny (Polska) 224,2 (124,5/129) 24. Stefan Hula (Polska) 218,9 (126/122,5) 33. Piotr Żyła (Polska) 106 (120,5) KLASYFIKACJA RAW AIR: 1. Robert Johansson (Norwegia) 950,3 2. Stefan Kraft (Austria) 937,4 3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 921,4 4. Johann Andre Forfang (Norwegia) 862,5 5. Junshiro Kobayashi (Japonia) 855 6. Kamil Stoch (Polska) 854 7. Markus Eisenbichler (Niemcy) 851 8. Philipp Aschenwald (Austria) 845,7 9. Peter Prevc (Słowenia) 831,8 10. Dawid Kubacki (Polska) 830,6 … 16. Jakub Wolny (Polska) 803,1 26. Piotr Żyła (Polska) 672,1 31. Stefan Hula (Polska) 545,9 55. Paweł Wąsek (Polska) 260,8 Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

