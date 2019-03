Kryształowa Kula dla Kobayashiego. Polacy poza podium Robert Johansson wygrał konkurs indywidualny w Oslo, wyprzedzając Stefana Krafta i Petera Prevca. Najlepszy z Polaków był Kamil Stoch, który zajął trzynaste miejsce. Zwycięstwo w obecnym sezonie Pucharu Świata zapewnił sobie z kolei piąty w niedzielę Ryoyu Kobayashi, który ma równo 500 punktów przewagi nad “Rakietą z Zębu”. Najbardziej z utytułowanych Biało-czerwonych miał za sobą dosyć traumatyczny sobotni konkurs drużynowy. Polacy walczyli wówczas o zwycięstwo, które mieli w ostatniej rundzie przypieczętować. Tak się jednak nie stało, Stoch poleciał jedynie 112 metrów i liderzy Pucharu Narodów niespodziewanie wypadli poza podium jednoseryjnych zawodów. Po pierwszej serii wydawało się, że Stoch może powrócić na właściwe tory. Poleciał 125,5 metra i na półmetku zajmował szóstą lokatę. W kolejnej próbie znów jednak nie uchronił się od błędów. Wylądował na 117. metrze i niestety wypadł z czołowej dziesiątki, dokładnie na trzynaste miejsce. Kiepski wynik Stocha oznacza, że Royu Kobayashi ma już pewną Kryształową Kulę. Piąty w niedzielę Japończyk ma na pięć konkursów przed końcem sezonu równo 500 punktów przewagi nad Polakiem. Czyli dokładnie tyle, ile potrzebował, aby cieszyć się ze zwycięstwa w sezonie 2018-2019. W niedzielę Stoch i jego koledzy z drużyny byli trochę w cieniu reszty rywali. Pasjonującą walkę o zwycięstwo stoczyli Robert Johansson i Stefan Kraft. Wygrał ją będący w znakomitej formie reprezentant gospodarzy. Podium uzupełnił Peter Prevc, który do czołowej trójki Pucharu Świata powrócił po dwóch latach. Ostatni raz na pudle znalazł się 11 lutego 2017 roku, gdy wspólnie z Maciejem Kotem wygrywał konkurs w Sapporo. Przyzwoitą formę z dwóch poprzednich dni podtrzymał Jakub Wolny. Po dwóch skokach na 124. metr zajął dziewiętnaste miejsce. Zgaszony pod koniec sezonu jest Piotr Żyła, który o ile jeszcze w pierwszej serii (124 m) zaprezentował się nieźle, o tyle w drugiej kompletnie rozczarował, pofrunął tylko 113,5 metra i spadł do trzeciej dziesiątki, na 26. miejsce. W podobnej sytuacji znalazł się Dawid Kubacki. Mistrz świata z Seefeld jeszcze w pierwszym skoku był w stanie przekroczyć punkt K (123 m), ale w drugim osiągnął zaledwie 115 metrów i ostatecznie był 24. Na Holmenkollen nie zapunktowali tylko najmłodszy i najstarszy z Polaków. Paweł Wąsek poleciał zaledwie 106,5 metra i był 42. Stefan Hula z kolei wylądował na 112. metrze i 36. pozycji. WYNIKI KONKURSU INDYWIDUALNEGO W OSLO 1. Robert Johansson (Norwegia) 262 (127/129,5) 2. Stefan Kraft (Austria) 258,3 (134/126) 3. Peter Prevc (Słowenia) 252,8 (125,5/129) 4. Philipp Aschenwald (Austria) 250,2 (127/130,5) 5. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 250,1 (127/126) 6. Domen Prevc (Słowenia) 245,7 (129/123,5) 7. Roman Koudelka (Czechy) 244,8 (127,5/130) 8. Yukiya Sato (Japonia) 244,4 (130/126) 9. Johann Andre Forfang (Norwegia) 241,4 (121/130) 10. Markus Eisenbichler (Niemcy) 237,8 (120/132,5) … 13. Kamil Stoch (Polska) 232 (125,5/117) 19. Jakub Wolny (Polska) 228,9 (124/124) 24. Dawid Kubacki (Polska) 215,5 (123/115) 26. Piotr Żyła (Polska) 210,5 (124/113,5) 36. Stefan Hula (Polska) 93,1 (112) 42. Paweł Wąsek (Polska) 79,4 (106,5) KLASYFIKACJA GENERALNA PUCHARU ŚWIATA 1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1665 2. Kamil Stoch (Polska) 1165 3. Stefan Kraft (Austria) 1097 4. Piotr Żyła (Polska) 968 5. Dawid Kubacki (Polska) 841 6. Robert Johansson (Norwegia) 807 7. Johann Andre Forfang (Norwegia) 702 8. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 687 9. Timi Zajc (Słowenia) 682 10. Karl Geiger (Niemcy) 648 … 24. Jakub Wolny (Polska) 204 39. Stefan Hula (Polska) 62 46. Maciej Kot (Polska) 25 67. Paweł Wąsek (Polska) 4 KLASYFIKACJA CYKLU RAW AIR 1. Robert Johansson (Norwegia) 547 2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 518,9 3. Stefan Kraft (Austria) 516,5 4. Markus Eisenbichler (Niemcy) 498,1 5. Philipp Aschenwald (Austria) 482,5 6. Yukiya Sato (Japonia) 474,9 7. Timi Zajc (Słowenia) 474 8. Peter Prevc (Słowenia) 470,4 8. Johann Andre Forfang (Norwegia) 470,4 10. Killian Peier (Szwajcaria) 465,7 … 11. Kamil Stoch (Polska) 463,8 14. Dawid Kubacki (Polska) 462,2 15. Jakub Wolny (Polska) 460,6 22. Piotr Żyła (Polska) 437,7 38. Stefan Hula (Polska) 203,3 46. Paweł Wąsek (Polska) 178,9 Skoczkowie Pucharu Świata nie mają ani chwili na odpoczynek, po trzech dniach występów w Oslo przenoszą się do Lillehammer, gdzie w poniedziałek wezmą udział w prologu do wtorkowego konkursu. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

