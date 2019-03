Ksiądz gwałcił dziewczynkę miesiącami. Nikt jej nie pomógł. Obejrzyj wywiad – Katechetka w szkole, pedagog, dyrektor szkoły, pani, która dokonała u mnie tego strasznego zabiegu, była jego koleżanką. Wychowawczyni namawiała mnie, żebym odwołała zeznania. Tak wiele osób mogło mi oszczędzić tego piekła – mówi Katarzyna, ofiara księdza. Obecnie 25-letnia kobieta, wtedy ledwie 13-latka. Ksiądz Roman B. namówił jej rodziców, by oddali Katarzynę pod jego opiekę. Duchowny gwałcił ją przez kilkanaście miesięcy. Ofiara na antenie TVN24 po raz pierwszy od traumatycznych wydarzeń publicznie zabrała głos. WIĘCEJ OBEJRZYJ TEN WSTRZĄSAJĄCY WYWIAD w Kropce nad “i” Opowiada: “Nie jest możliwe, żeby wymazać taką historię ze swojego życia. To jest ze mną każdego dnia, a najgorsze są noce. Wraca w snach, w koszmarach – mówiła w “Kropce nad i” 26-letnia Katarzyna, która przed trzynastu laty padła ofiarą księdza pedofila, była wielokrotnie gwałcona i bita. Kobieta wywalczyła milion złotych odszkodowania od zakonu. – Musiałam się mierzyć na sali sądowej ze słowami mecenasów, którzy mnie obwiniali, próbowali umniejszyć moją krzywdę – opowiadała”. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

