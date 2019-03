Księża dopuszczający się pedofilii to jest margines, mówi PiiS Polityk PiS stwierdził, że 382 przypadki pedofilii w polskim Kościele, “to o tyle przypadków za dużo”. – Ale to zjawisko jest marginalne, jeśli chodzi o 60 tys. duchownych w Polsce – ocenił Jarosław Sellin. Konferencja Episkopatu Polski poinformowała ostatnio, że od 1 stycznia 1990 roku do 30 czerwca 2018 roku zgłoszono 382 przypadki duchownych sprawców wykorzystywania seksualnego nieletnich. – Bądźmy sprawiedliwi. Kościół rzymskokatolicki jest od lat chłopcem do bicia w tej sprawie, nie tylko w Polsce zresztą – skomentował w TVP Info wiceminister kultury Jarosław Sellin. Polityk stwierdził, że raport pokazuje liczbę przypadków godnych ubolewania, które miały miejsce “na przestrzeni 30 lat”. – Ale spójrzmy na tę cyfrę. To oznacza, że wśród 60 tys. duchownych w Polsce, tego typu przypadki mają miejsce dziesięć, może dwanaście w roku. To jest margines – podkreślił. Gość TVP Info ocenił, że “wszyscy rzucają się na Kościół rzymskokatolicki”, chociaż w rzeczywistości samo zjawisko jest tam “marginalne”. Zaapelował więc, aby “nie pastwić się nad Kościołem”. – Bo Kościół procedury wewnętrzne w tej sprawie uruchomił. One działają, będą działać coraz bardziej skutecznie – powiedział wiceminister. Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.