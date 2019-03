Kto czerpie korzyści ze złamania konstytucji, jest szabrownikiem Po raz kolejny Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu zajmował się sprawą pytań prejudycjalnych przesłanych przez Sąd Najwyższy. Po wysłuchaniu stron TSUE poinformował, że opinia rzecznika generalnego w tej sprawie zostanie wydana 23 maja. Jeszcze przed rozpoczęciem wysłuchania pełnomocnik polskiej prokuratury wnioskował o odsunięcie prezesa TSUE od sprawy. – Myślę, że to drobne sztuczki proceduralne, które być może wypadałoby robić w sądzie rejonowym w kraju, ale nie na poziomie TSUE. To takie cwaniactwo, zupełnie niepotrzebne i podważające powagę tego jednego z najważniejszych trybunałów – mówi w rozmowie z nami konstytucjonalista prof. Marek Chmaj. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

