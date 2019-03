Kto gra Michaeal Jacksona, a kto nie Polskie stacje radiowe – ale nie wszystkie – dołączają do stacji na świecie. W związku z oskarżeniami o pedofilię, które pojawiły się po emisji filmu dokumentalnego “Leaving Neverland” stacje radiowe na świecie decydują, że od tej pory muzyka Michaela Jacksona nie będzie puszczana na ich antenie. Dokument “Leaving Neverland” wywołał kontrowersje już po swojej pierwszej projekcji na festiwalu Sundance w styczniu tego roku. Film powstał na podstawie historii Wade’a Robsona oraz Jamesa Safechucka. Obaj twierdzą, że jako chłopcy byli wykorzystywani seksualnie przez Jacksona. Oni i członkowie ich rodzin opowiadają o swoich relacjach z piosenkarzem, o tym, jak stworzył więź z całą rodziną, zdobył ich zaufanie, a później zaczął ich wykorzystywać i wymagać, by utrzymali to w tajemnicy. Opowiadają też, jak te traumatyczne doświadczenia wpłynęły na ich dorosłe życie. WIĘCEJ W Kanadzie koncern Cogeco wycofał hity Jacksona ze swoich 20 rozgłośni, uzasadniając to reakcjami słuchaczy na dokument o piosenkarzu. Taką decyzję podjęły też trzy inne stacje w Kanadzie. Z piosenek Jacksona zrezygnowało też Radio BBC 2.



W Polsce od poniedziałku w Radiu ZET nie są grane piosenki Michaela Jacksona w związku z nowymi oskarżeniami piosenkarza o molestowanie dzieci. Za to Polskie Radio nie zamierza wycofywać utworów Jacksona, a Grupa Radiowa Agory i Grupa ZPR Media analizują tę sytuację. WIĘCEJ o reakcji w Polsce Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.