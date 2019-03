Kubica zamknął stawkę w Grand Prix Australii W niedzielę Valtteri Bottas w świetnym stylu triumfował w Grand Prix Australii. Kierowca Mercedesa o ponad 20 sekund wyprzedził swojego kolegę z teamu Lewisa Hamiltona. Jeszcze przed pierwszym zakrętem Bottas w znakomitym stylu wyprzedził startującego z pole position Hamiltona i nie oddał prowadzenia do końca wyścigu. To było jego czwarte zwycięstwo w karierze i pierwsze od 2017 roku, gdy triumfował w Grand Prix Abu Zabi. – Nie wiem, co się stało, wszystko miałem pod kontrolą. Samochód był dziś bardzo dobry, a jazda sprawiała mi przyjemność. Na ten sukces składa się wiele rzeczy. Na pewno procentują wszystkie poprzednie lata w F1 oraz ciężka praca, jaką wykonałem zimą – mówił Bottas. – Na początku chciałem tylko dobrze wystartować i zbudować jak największą przewagę. Po pięciu-sześciu okrążeniach zacząłem ją powiększać i miałem dobre przeczucia – podkreślił. Bottas wywalczył dodatkowy punkt – przed rozpoczęciem obecnego sezonu wprowadzono nowy przepis, który premiuje kierowcę z najszybszym czasem okrążenia. W niedzielę jego autorem był właśnie Fin. – Byłem zdeterminowany, by zdobyć ten punkt. Oczywiście wiąże się to z większym ryzykiem, zwłaszcza jadąc na starszych oponach, ale udało się. Nie mogę się już doczekać kolejnego wyścigu – wyznał kierowca Mercedesa. W niedzielę szczęście nie dopisało Robertowi Kubicy. Polski kierowca Williamsa zameldował się na mecie na 17. miejscu. Krakowianin już na początku miał kolizję z Francuzem Pierre Gaslym i uszkodził skrzydło. Jego kolega z zespołu Geroge Russell ukończył zawody na 16. pozycji. To był pierwszy start Kubicy w wyścigu F1 od ponad ośmiu lat, a 77. w karierze. Pierwszy i jedyny dotychczas Polak w “królowej sportów motorowych” zadebiutował w 2006 roku, ale jego karierę przerwał poważny wypadek na trasie rajdu samochodowego we Włoszech w lutym 2011. Po raz kolejny okazało się, że team Roberta Kubicy – Williams – jest nieprzygotowany do sezonu 2019. “Musieliśmy zmienić skrzydło, ale to, które założyliśmy nie było w najlepszym stanie. W dodatku miałem uszkodzoną tylną podłogę. Przez to wyścig był bardzo trudny” – powiedział Robert Kubica. Druga runda mistrzostw – Grand Prix Bahrajnu – odbędzie 31 marca na torze Sakhir. Wyniki GP Australii:

1. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 1:25.27,325

2. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) strata 20,886 s

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull-Honda) 22,520

4. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 57,109

5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 58,230

6. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 1.27,156

7. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 1 okrążenie

8. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1 okrążenie

9. Lance Stroll (Kanada/Racing Point-Mercedes) 1 okrążenie

10. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso-Honda) 1 okrążenie

11. Pierre Gasly (Francja/Red Bull-Honda) 1 okrążenie

12. Lando Norris (W. Brytania/McLaren-Renault) 1 okrążenie

13. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point-Mercedes) 1 okrążenie

14. Alexander Albon (Tajlandia/Toro Rosso-Honda) 1 okrążenie

15. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1 okrążeniw

16. George Russell (W. Brytania/Williams-Mercedes) 2 okrążenia

17. Robert Kubica (Polska/Williams-Mercedes) 3 okrążenia Najszybsze okrążenie: Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) – 1.25,580 (podczas przejazdu 57. przedostatniego okrążenia w wyścigu) Nie ukończyli: Carlos Sainz Jr (Hiszpania/McLaren-Renault), Daniel Ricciardo (Australia/Renault), Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari) Klasyfikacja generalna MŚ F1 (po 1 z 21 wyścigów):

1. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 26 pkt

2. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 18

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 15

4. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 12

5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 10

6. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 8

7. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 6

8. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 4

9. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 2

10. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso) 1 Klasyfikacja konstruktorów (po 1 z 21 wyścigów):

1. Mercedes 44 pkt

2. Ferrari 22

3. Red Bull 15

4. Haas 8

5. Renault 6

6. Alfa Romeo 4

7. Racing Point 2

8. Toro Rosso 1 Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.